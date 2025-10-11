बॉलीवुड के शहंशाह के साथ बसाना चाहती थीं अपना घर, 26 साल बाद इस एक्ट्रेस ने उजागर की अपनी दिली इच्छा!

बॉलीवुड में शंहशाह के नाम से जाने वाले कलाकार अमिताभ बच्चन का आज 83वां जन्मदिन है, इस खास मौके पर उनके अनेकों चाहने वाले और सह कलाकार उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं. वहीं फिल्म 'खुदा गवाह' में उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट शिल्पा शिरोडकर ने जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी दिली इच्छा को जाहिर करते हुए एक खुलासा भी किया है.

फिल्म 'खुदा गवाह'

दरअसल शिल्पा शिरोड़कर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'खुदा गवाह' की एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो में वो अमिताभ बच्चन को गले लगाए हुए दिखाई दे रही हैं, साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस ने पुलिस की वर्दी को पहना था.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पोस्ट

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फोटो को शेयर करते हुए शिल्पा ने एक प्यारा कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी ख्वाहिश के बारे में बताया है, एक्ट्रेस ने लिखा, 'उस आदमी के लिए, जिससे मैं फैन रहते हुए चुपके से शादी करने के सपने देख रही थी, और जिसने मुझे एक को-एक्टर के रूप में बहुत कुछ सिखाया! अमित जी को जन्मदिन के लिए बहुत शुभकामनाएं! आने वाले कई सालों तक आप हमारी स्क्रीन पर रोशनी बिखेरते रहें, अमिताभ बच्चन!'

फैंस का रिएक्शन

शिल्पा शिरोड़कर द्वार इस फोटो को शेयर करते ही सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स की झड़ी लग गई थी, जिसमें एक यूजर ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, लीजेंड!.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरे दो पसंदीदा लोग शिल्पा मैम और अमिताभ बच्चन.' शिल्पा और अमिताभ बच्चन की इस फोटो पर और भी ढेरों यूजर्स ने कमेंट किए हैं.