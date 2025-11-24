धर्मेंद्र की पहली हीरोइन थी ये एक्ट्रेस, कई हिट फिल्मों में निभाया था अहम रोल

Dharmendra first actress kamini Kaushal: बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कहानी हमेशा प्रेरणा देती है. ऐसी ही एक दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल हैं, जिनका असाधारण जीवन और फिल्मी करियर काफी खास रहा है. हाल ही में बॉलीवुड की इस मशहूर एक्ट्रेस का 98 साल की उम्र में निधन हो गया. सबसे खास बात यह है कि वह 'ही-मैन' धर्मेंद्र की पहली हीरोइन थीं. उन्होंने न सिर्फ धर्मेंद्र बल्कि दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम करके एक लंबा सफर तय किया.

धर्मेंद्र की पहली को-स्टार

कामिनी कौशल को हमेशा इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि वह बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र की पहली लीड एक्ट्रेस थीं. धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उनके अपोजिट कामिनी कौशल थीं. यह एक ऐसी यादगार जोड़ी थी, जो दो अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों को एक साथ लाती थी.

दिलीप कुमार संग सुपरहिट जोड़ी

कामिनी कौशल अपने समय के 'ट्रैजेडी किंग' दिलीप कुमार की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थीं. उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. दोनों ने साथ में फिल्म 'शहीद' (1948), 'नदिया के पार', 'आरजू' और 'शबनम' जैसी कई हिट फ़िल्में दीं. 'शहीद' में उनका किरदार आज भी क्लासिक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्मों से पहले थीं आर्टिस्ट

कम लोग जानते हैं कि कामिनी कौशल (जिनका असली नाम उमा कश्यप था) फिल्मों में आने से पहले एक कलाकार थीं. उन्होंने फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से पहले दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में बतौर बाल कलाकार (Child Artist) काम किया था. उनका फिल्मी सफर 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से शुरू हुआ था.

किरदार बदलने में माहिर

कामिनी कौशल ने अपने करियर में बेहतरीन बदलाव किया. जब वह लीड हीरोइन के तौर पर काम कर रही थीं. उसी दौरान उन्होंने बिना झिझक के चरित्र भूमिकाएं (Character Roles) भी स्वीकार कर लीं. उन्होंने कई फिल्मों में हीरो-हीरोइन की मां या दादी का यादगार रोल निभाया. उनके किरदारों को हमेशा ही संजीदगी और गहराई के लिए जाना जाता रहा है.

विरासत और सम्मान

कामिनी कौशल अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं. उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया. उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र तक, कई पीढ़ियों के अभिनेताओं के साथ काम किया और भारतीय सिनेमा में एक मजबूत विरासत छोड़ी.