'मैं जिंदा हूं' सेजल शर्मा के इस TWEET ने सभी को किया हैरान, पढ़ें क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी

नई दिल्ली: शुक्रवार को टीवी शो 'दिल तो हैप्पी है जी' की एक्ट्रेस सेजल शर्मा (Sejal Sharma) के सुसाइड के बाद पूरा टीवी इंडस्ट्री सदमे में है. अभी टीवी एक्टर कुशल पंजाबी के सुसाइड को एक महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और अब सेजल शर्मा की सुसाइड की खबर ने पूरे टीवी इंडस्ट्री को झंझोर के रख दिया है, लेकिन इसी बीच एक एक्ट्रेस द्वारा किए गए ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया है. आखिर कौन है यह एक्ट्रेस और उसके ट्वीट से सुसाइड करने वाली एक्ट्रेस सेजल शर्मा का रिश्ता है? शायद आप कन्फ्यूज्ड हो रहे होंगे... होना भी चाहिए, क्योंकि इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी एक कन्फ्यूजन से ही शुरू हुई है.

Hello... I want to convey to all my friends and fans that I am alive. I am shocked and saddened by the suicide of actress Sejal Sharma.. I am appalled by the media for their reckless act on using my pictures. It created a lot of panic and stress among my close ones. pic.twitter.com/sYotMPtg8Z

— sezal sharma (@sezaltheactor) January 25, 2020