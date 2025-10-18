Advertisement
Shah Rukh Khan के आलीशान मन्नत में इस एक्टर को फील हुआ ‘अनकंफर्टेबल’, बोले- ‘जबरन घुसा नहीं…’

शाहरुख खान के घर मन्नत में इस एक एक्टर को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में जिक्र किया है और किंग खान के घर में जबरन घुसने की अफवाह का जवाब भी दिया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:56 PM IST
Shah Rukh Khan के आलीशान मन्नत में इस एक्टर को फील हुआ ‘अनकंफर्टेबल’, बोले- ‘जबरन घुसा नहीं…’

शाहरुख खान के बंगले मन्नत की खूबसूरती को हर कोई महसूस करना और देखना चाहता है, लाखों-करोड़ों में मौजूद फैंस उनके घर के अंदर की कल्पना करते ही जाते हैं. वहीं शाहरुख खान के घर में जब भी कोई पार्टी होती तो हर सेलिब्रिटी उसकी तारीफ करते हुए नजर आता है. लेकिन शायद एक्टर गुलशन देवैया को उनके घर में बाहरी महसूस हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है. 

 

ये सिर्फ एक अफवाह है
दरअसल कुछ समय पहले एक्टर गुलशन देवैया के शाहरुख खान के घर में जबरदस्ती घुसने की खबर सामने आई थी , जो महज एक अफवाह थी जिस पर बात करते हुए गुलशन देवैया ने कहा, ‘मैं जबरन अंदर नहीं घुसा, मुझे बुलाया गया था. अगर शाहरुख खान के घर में घुसता, तो अभी जेल में होता. किसी जर्नलिस्ट ने पहली बार किसी इंग्लिश फिल्म में गेट क्रैश वर्ड सुना होगा, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिया.’

fallback

 

SRK  ने किया था गुलशन को इनवाइट 
गुलशन देवैया ने आगे बताया, ‘साल 2012 के फिल्मफेयर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट हो रही थी,और शाहरुख खान भी वहां मौजूद थे और मैं अपनी पत्नी, अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन के साथ था. सब साथ में बैठे थे, तभी शाहरुख खान आए और उन्होंने मन्नत में होने वाली आफ्टर पार्टी में इनवाइट किया.’

 

बहुत अनकंफर्टेबल …
एक्टर ने बातचीत के दौरान बताया कि ‘मैं वहां 3 घंटे रुका,और पूरे समय मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहा. मुझे लगा जैसे मैं वहां का नहीं हूं. लेकिन यह एक एहसास है, और मैंने खुद से कहा कि मुझे ऐसा फील करना चाहिए कि मैं यहीं का हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा फील नहीं करता तो मैं जो भी कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, करण जौहर, फरहान अख्तर, विदु विनोद चोपड़ा और कई सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थे.’ एक्टर ने कहा, ‘शाहरुख खान और गौरी खान दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए, हालांकि मुझे कंफर्टेबल कराना उनका काम नहीं है.’

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

Shah Rukh Khan Gulshan Devaiah srk house mannat

