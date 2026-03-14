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Hindi Newsबॉलीवुड1300 करोड़ी ‘धुरंधर’ का एक्ट्रेस पर चला ऐसा जादू, आदित्य धर संग काम करने के लिए बेकरार हुई हसीना, बोलीं- ‘रणवीर सिंह की...’

1300 करोड़ी ‘धुरंधर’ का एक्ट्रेस पर चला ऐसा जादू, आदित्य धर संग काम करने के लिए बेकरार हुई हसीना, बोलीं- ‘रणवीर सिंह की...’

Aditya Dhar Dhurandhar: 2025 में बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देने वाली स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में 1300 करोड़ की कमाई की थी. अब कुछ दिनों में इस फिल्म का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है. इसी बीच बॉलीवुड की एक खूबसूरत हसीना ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की. साथ ही उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह की कितनी बड़ी फैन हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:07 AM IST
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Actress Wants To Work With Aditya Dhar
Actress Wants To Work With Aditya Dhar

Actress Wants To Work With Aditya Dhar: 2025 में रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपए की कमाई की थी. अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाला है. इसी बीच बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करने की इच्छा जताई और साथ ही बताया कि वह रणवीर सिंह की कितनी बड़ी फैन हैं. हम यहां 36 साल की भूमि पेडनेकर के बारे में बात कर रहे हैं.  

अपने हालिया इंटरव्यू में भूमि पेडनेकर ने खुलासा किया कि फिल्म ‘धुरंधर’ ने उन पर कितना गहरा असर डाला है. उन्होंने बताया कि फिल्म देखकर अब वे इसके डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहती हैं. ये स्पाई एक्शन थ्रिलर 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही थी. इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ की रिलीज से पहले ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. भूमि ने ये खुलासा ‘द राइट एंगल विद सोनल कलरा’ पर किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आदित्य के अलावा इन डायरेक्टर्स संग करना चाहती हैं काम

भूमि ने कहा कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी और राजू सर के साथ काम करने का सपना है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ‘धुरंधर’ देखकर अब आदित्य धर के साथ काम करने की उनकी लिस्ट में जगह बन गई है. भूमि ने बताया कि वे आम तौर पर बहुत ज्यादा मारचो फिल्में देखना पसंद नहीं करती और न ही ज्यादा ध्यान देती हैं. लेकिन ‘धुरंधर’ ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, जो उन्होंने बहुत पसंद आई. 

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रणवीर सिंह की बड़ी फैन हैं भूमि पेडनेकर

इतना ही नहीं, इस दौर उन्होंने बताया कि वे रणवीर सिंह के कितनी बड़ी फैन हैं. उन्होंने कहा कि वे रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फैन हैं. उन्होंने कहा कि रणवीर की किसी भी फिल्म या परफॉर्मेंस में उन्हें कभी निराशा नहीं हुई. खासतौर से उन्होंने ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में रणवीर के अभिनय की तारीफ करते हुए कहा कि वे उनके साथ काम करने का मौका पाकर बहुत खुश होंगी. भूमि का कहना था कि उनके लिए रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी सपने के सच होने जैसा होगा.

लो बजट फिल्मों पर जाहिर की चिंता 

भूमि ने छोटे और मीडियम बजट की फिल्मों की हालत पर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि आजकल की ओपनिंग वीकेंड की रेस के चलते इन फिल्मों को सही मौका नहीं मिल पा रहा. उन्होंने बताया कि कई अच्छी फिल्में सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर सफल होती थीं. लेकिन अब शुरुआती कलेक्शन के आधार पर ही फैसला कर दिया जाता है कि फिल्म सफल होगी या नहीं. भूमि ने कहा कि इस बदलाव में हम सभी की जिम्मेदारी है क्योंकि हम ही इस नए ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं.

अपनी फ्लॉप फिल्म पर भी खुलकर की बात

भूमि ने एग्जांपल देते हुए कहा कि उनकी फिल्म ‘दुम लगा के हइशा’ सिर्फ 1 करोड़ रुपये के कलेक्शन से खुली थी. उस समय अगर वही सिस्टम होता, तो न वे, न आयुष्मान खुराना, न राजकुमार राव और न तापसी पन्नू जैसी कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर बन पाते. उन्होंने कहा कि ये सोच और नजरिया बदलना जरूरी है. छोटे बजट की फिल्में भी अगर सही मौके पर रिलीज हों तो बड़ी हिट बन सकती हैं और दर्शक उन्हें पसंद कर सकते हैं. भूमि ने आखिर में कहा कि ये सिर्फ निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है.

 भूमि पेडनेकर का वर्कफ्रंट 

बल्कि सभी का फर्ज है कि हम सही तरीके से फिल्मों को मौका दें. उन्होंने कहा कि अगर हम केवल शुरुआती कलेक्शन पर निर्णय लें, तो कई बेहतरीन फिल्में और प्रतिभाएं नजरअंदाज हो जाएंगी. भूमि ने दर्शकों से भी अपील की कि वे फिल्मों को सिर्फ ओपनिंग के आधार पर जज न करें. उनके मुताबिक, सही नजरिया और सहयोग से इंडस्ट्री में और भी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण संभव है. वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो उनको आखिरी बार हाल ही में ओटीटी पर आई साइकोलॉजिकल क्राइम-थ्रिलर ‘दलदल’ में देखा गया था. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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