नेपाल के लोगों पर छाया था इस बॉलीवुड स्टार का खुमार, एक ही फिल्म ने बना दिया था रातों- रात सुपरस्टार

90 के दशक में बॉलीवुड के इस सिंगिंग स्टार ने अपनी एक ही फिल्म से हजारों लोगों के दिल में जगह बना ली थी. इस स्टार की फिल्म की डिमांड नेपाल में इस कदर थी कि मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये क्लासिक फिल्म 25 हफ्तों तक नेपाली सिनेमा से नहीं उतरी थी.

उदित नारायण

आज हम अपनी इस स्टोरी में जिस नेपाली सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सिंगिंग स्टार उदित नारायण हैं. सिंगर ने नेपाल की क्लासिक फिल्म 'कुसुमे रुमाल से अपनी एक अलग पहचान बनाकर सुपरस्टार का टाइटल अपने नाम कर लिया था.

कुसुमे रुमाल

फिल्म 'कुसुमे रुमाल' में उदित नारायण एक एक्टर के रूप में नजर आए थे. वहीं इस फिल्म में उन्होंने लगभग 4 गाने गाए थे जो कि नेपाल के ऑल टाइम हिट सॉन्ग बन गए थे. इस फिल्म के अलावा उदित नारायण ने कई नेपाली फिल्मों में गाने गए हैं. आपको बता दें कि उदित नारायण का नेपाल से खास रिश्ता है क्योंकि उनका जन्म नेपाल के बॉर्डर के पास बिहार के एक गांव में हुआ था.

'कयामत से कयामत तक'

वहीं बॉलीवुड में उदित नारायण की जर्नी फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के सुपरहिट सॉन्ग 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा' से शुरू हो गई थी. ये गाना इतना हिट हुआ कि इसके बाद सिंगर के पास एक के बाद एक गानों को साइन करने की लाइन लग गई और उदित नारायण हिंदी फिल्मों के एक जाने माने सिंगर बन गए थे, जिन्होंने बड़े-बड़े सिंगर के साथ कोलेब भी किया है.