 नेपाल के लोगों पर छाया था इस बॉलीवुड स्टार का खुमार, एक ही फिल्म ने बना दिया था रातों- रात सुपरस्टार
नेपाल के लोगों पर छाया था इस बॉलीवुड स्टार का खुमार, एक ही फिल्म ने बना दिया था रातों- रात सुपरस्टार

बॉलीवुड के इस स्टार ने 90 के दशक अपनी फिल्म से नेपाल में बवाल मच दिया था. उस साल ये फिल्म नेपाल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी और रातों-रात एक्टर ने स्टारडम हासिल कर लिया था. आइए जानते हैं इस सुपरस्टार का नाम.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:42 PM IST
नेपाल के लोगों पर छाया था इस बॉलीवुड स्टार का खुमार, एक ही फिल्म ने बना दिया था रातों- रात सुपरस्टार

90 के दशक में बॉलीवुड के इस सिंगिंग स्टार ने अपनी एक ही फिल्म से हजारों लोगों के दिल में जगह बना ली थी. इस स्टार की फिल्म की डिमांड नेपाल में इस कदर थी कि मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये क्लासिक फिल्म 25 हफ्तों तक नेपाली सिनेमा से नहीं उतरी थी. 

उदित नारायण 
आज हम अपनी इस स्टोरी में जिस नेपाली सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सिंगिंग स्टार उदित नारायण हैं. सिंगर ने नेपाल की क्लासिक फिल्म 'कुसुमे रुमाल से अपनी एक अलग पहचान बनाकर सुपरस्टार का टाइटल अपने नाम कर लिया था.

 

fallback

 

कुसुमे रुमाल
फिल्म 'कुसुमे रुमाल' में उदित नारायण एक एक्टर के रूप में नजर आए थे. वहीं इस फिल्म में उन्होंने लगभग 4 गाने गाए थे जो कि नेपाल के ऑल टाइम हिट सॉन्ग बन गए थे. इस फिल्म के अलावा उदित नारायण ने कई नेपाली फिल्मों में गाने गए हैं. आपको बता दें कि उदित नारायण का नेपाल से खास रिश्ता है क्योंकि उनका जन्म नेपाल के बॉर्डर के पास बिहार के एक गांव में हुआ था. 

यह भी पढ़ें: MS Dhoni से पहले क्रिकेट के कई दिग्गजों ने एक्टिंग में आजमाया था हाथ, बॉलीवुड की इन फिल्मों में मारी थी धमाकेदार एंट्री!

 

'कयामत से कयामत तक'
वहीं बॉलीवुड में उदित नारायण की जर्नी फिल्म 'कयामत से कयामत तक' के सुपरहिट सॉन्ग 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा' से शुरू हो गई थी. ये गाना इतना हिट हुआ कि इसके बाद सिंगर के पास एक के बाद एक गानों को साइन करने की लाइन लग गई और उदित नारायण हिंदी फिल्मों के एक जाने माने सिंगर बन गए थे, जिन्होंने बड़े-बड़े सिंगर के साथ कोलेब भी किया है.   

 

 

यह भी पढ़ें: MS Dhoni से पहले क्रिकेट के कई दिग्गजों ने एक्टिंग में आजमाया था हाथ, बॉलीवुड की इन फिल्मों में मारी थी धमाकेदार एंट्री!

