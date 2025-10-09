'ये कम्युनिटी केवल लेना जानती है...', सलमान के बाद शाहरुख खान पर भड़के अभिनव कश्यप, कहा- 'उसकी नीयत भी...'

Abhinav Kashyap: सलमान खान पर निशाना साधने के बाद अब डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान पर निशाना साधा है. अनुराग कश्यप के भाई अभिनव ने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां उनके घर का नाम जन्नत है. उन्होंने कहा कि शाहरुख की 'कम्यूनिटी' सिर्फ लेना जानती है और उन्होंने शाहरुख की नीयत पर भी कई सवाल उठाए है.

'ये कम्युनिटी केवल लेना जानती है...'

बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए हाल ही में अभिनव कश्यप ने कहा कि 'ये कम्युनिटी केवल लेना जानती है, देना नहीं. ये लोग सिर्फ लेते हैं, लेते हैं और लेते हैं. शाहरुख खान के दुबई वाले घर को जन्नत कहते हैं और जबकि यहां वाले घर को मन्नत कहते हैं. इसका क्या मतलब है? यहां आपकी सारी मन्नतों का जवाब मिलता है. '

वह भारत में क्यों रह रहे हैं?

अभिनव ने आगे कहा कि 'वह ऐसे ही और प्रार्थनाएं करते रहते हैं. मैंने सुना है कि वो अपने बंगले में दो और फ्लोर बनवा रहे हैं. उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर उनकी जन्नत वहां है तो वह वहीं रहें. वह भारत में क्यों रह रहे हैं?' उन्होंने आगे कहा कि 'वह फिर फिल्मों में ऐसी लाइन्स बोलते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. इन लोगों से क्या बात करें. उन्होंने अपने पैलेस ऐसे बनाए हैं जहां तक कॉमन लोग नहीं पहुंच सकते.

'सलमान का जो हश्र होगा वहीं इसका भी होगा'

उन्होंने आगे कहा कि 'हमें क्या उनकी नेटवर्थ कितनी है? क्या तुम मुझे खाना देते हैं? शाहरुख खान काफी अच्छे से बात करते हैं, लेकिन नियत उनकी भी गड़बड़ ही है. उनकी नीयत सिर्फ बटोरने की है. उसने मेरे ऐसा कुछ पर्सनली खराब नहीं किया है. वो ये इंटरव्यू देखे और अपने में सुधार लाए, वरना सलमान खान का जो हश्र होगा वहीं इसका भी होगा.' शाहरुख खान पर अभिनव के तीखे वारों से कई सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हैं.

शाहरुख से पहले सलमान पर साधा था निशाना

बता दें कि इससे पहले अभिनव ने सलमान खान को लेकर कहा था कि 'मेरा ओपिनियन सलमान खान और उनके परिवार को लेकर यही है कि वे लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं हैं. वे प्रूवन क्रिमिनल्स हैं. वह बेल पर हैं. एक क्रिमिनल, क्रिमिनल होता है. ऐसी कई चीजें हैं जो मैं जानता हूं.'