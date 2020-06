इस मशहूर एक्टर ने की चीन प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की अपील, वायरल हुए TWEET

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक संघर्ष को लेकर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच तीन घंटे चली वार्ता बुधवार को दिन की समाप्ति के साथ बेनतीजा समाप्त हो गई, लेकिन बातचीत गुरुवार को जारी रहेगी. दोनों सेनाओं के बीच यह संघर्ष गलवान नदी के दक्षिणी तट पर हुआ था. यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और श्योक नदी में जाकर मिल जाती है. इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे.

1) Sharing an opinion of an Army Officers Son, his father (Colonel in AMC-Army Medical Corp) fought the 1962 war: I have always been dedicated to our Brave Soldiers & coz of Papa i have seen the forces from close quarters & grown up in that environment.Papa was in the Chushul ... — sanjay suri (@sanjaysuri) June 17, 2020

अब एक्टर संजय सूरी (Sanjay Suri) ने भारत चीन के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, 'मैं आर्मी परिवार का दर्द अच्छी तरह समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता जी भी लद्दाख में 1962 में कार्यरत थे.' साथ ही चीन कि रणनीतियों पर अपने विचार रखते हुए संजय सूरी ने चीन के सामान समाग्री को न खरीद कर उसका बॉयकॉट करने की बात कही.

2) ... area of Ladakh during the 1962 war . I remember him mentioning that the Chinese were not even sparing people from the Red Cross. Papa was attending from the field ambulance to our wounded soldiers . Chinese need to learn lessons! War of course is avoidable but there are — sanjay suri (@sanjaysuri) June 17, 2020

3) ...many ways to hit them where it hurts. If Huawei collapses (As ZTE is not so strong) their all plans of Advanced plans of IOT, AI, Data Analytics, Quantum computing ,Cloud computing, services and cyber snooping would go for a toss. With this they would have a heavy setback — sanjay suri (@sanjaysuri) June 17, 2020

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सोमवार रात चीनी सैनिकों ने लगभग 120 भारतीय सैनिकों को घेर लिया था और उसके बाद उनकी बुरी तरह पिटाई की थी. इसमें 20 सैनिक शहीद हो गए थे.

