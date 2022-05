Marilyn Monroe: इस एक्ट्रेस की एक फोटो बिकी है 1500 करोड़ में, 60 साल पहले हो चुकी है मौत

Marilyn Monroe: पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो (Marilyn Monroe) की एक पोट्रेट 1500 करोड़ रुपये में बिकी है. ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है. दरअसल, एक्ट्रेस की ये पेंटिंग साल 1964 में बनी थी, जिसे ऑक्शन किया जा रहा था.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J

— Christie's (@ChristiesInc) May 10, 2022