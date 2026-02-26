Advertisement
trendingNow13123376
Hindi Newsबॉलीवुडभूत-बंगला के नए गाने ‘राम जी आके भला करेंगे’ ने लगाई आग, पुराने कॉमेडी अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार

भूत-बंगला के नए गाने ‘राम जी आके भला करेंगे’ ने लगाई आग, पुराने कॉमेडी अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार

Bhooth Bangla First Song: 'भूत बंगला' का पहला गाना ‘राम जी आके भला करेंगे' रिलीज हो गया है. अक्षय कुमार को ऑनस्क्रीन जिस काइयांपन के लिए पहचाना जाता है, वह उस फॉर्म के साथ लौटते नजर आ रहे हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूत-बंगला के नए गाने ‘राम जी आके भला करेंगे’ ने लगाई आग, पुराने कॉमेडी अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार की आगामी कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी जोश को बनाए रखने के लिए मेकर्स ने गुरुवार को नया गाना 'राम जी आके भला करेंगे' जारी कर दिया है.

जोश से भरपूर गाने में अक्षय कुमार मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. पागलपन, पुरानी यादों और उनकी खास कॉमिक स्टाइल से भरा यह गाना फिल्म की मजेदार दुनिया की एक शानदार झलक दिखाता है.

'भूत बंगला' का नया गाना रिलीज 

'राम जी आके भला करेंगे' एक मजेदार और हंसी से भरपूर ट्रैक है. इसके तेज बीट्स और मजेदार वीडियो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. वे गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. साथ ही फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने में अक्षय कुमार अपने पुराने वाले क्लासिक स्टाइल में नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे भूतों की दुनिया में घूमते दिख रहे हैं. वे अजीब-अजीब भूतों से मजेदार अंदाज में टकराते दिख रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस में डरावनी हरकतें और हंसी-मजाक का शानदार मिश्रण है.

भूतों के बीच अक्षय की मस्ती

यह गाना प्रीतम ने कंपोज किया है. लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं. इसे अरमान मलिक और आरवन (देव अरिजीत) ने गाया है. इसमें मेलोडी का एक रैप पार्ट भी है, जो उन्होंने खुद लिखा और परफॉर्म किया. यह रैप गाने में आज के दौर का तड़का लगाता है और बीट्स को और भी धमाकेदार बनाता है.

खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन 16 साल बाद साथ में आए हैं. 'भूत-बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इससे पहले अक्षय की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी. बिना सुपरहिट फिल्म दिए अभिनेता को एक लंबा समय गुजर चुका है और ऐसे में 'भूत-बंगला' कुछ बड़ा कर सकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन