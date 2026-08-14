पाक छोड़ भारत में बसाया आशियाना, 3 शादियां हुईं नाकाम, चौथी बार मिला सच्चा प्यार; जानिए कौन हैं ये शख्स

आज हम एक ऐसे मशहूर सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात की है. वहीं कुछ साल पहले उन्होंने एक बातचीत के दौरान अपनी तीन असफल शादियों का जिक्र करते हुए बताया कि तीन बार शादी टूटना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसे दौर आए जब रिश्ते उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए. बावजूद इसके, प्यार और शादी को लेकर उनका नजरिया कभी पूरी तरह नहीं बदला. वो आज भी रोमांस और प्यार को पसंद करते हैं और शादी पर विश्वास रखते हैं.
सिंगर ने बताया कि उनके माता-पिता का रिश्ता उनके लिए हमेशा एक मिसाल रहा है. उनके माता-पिता ने अपनी शादी में कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन उन्होंने मिलकर उन परेशानियों का सामना किया. शायद यही वजह है कि उनके मन में ये भरोसा बना रहा.
सिंगर का कहना है कि अगर दो लोग अपने रिश्ते को बचाने और बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुश्किल हालात के बावजूद कहानी बदल सकती है. उनके लिए माता-पिता की शादी एक ऐसी मिसाल है, जिसने उन्हें दोबारा रिश्तों पर विश्वास करना सिखाया. आज हम जिस फेमस सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि अदनान सामी हैं. उन्होंने खुलकर कहा कि किसी भी रिश्ते को मुश्किलों के बावजूद सफल बना सकते हैं. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि रिश्तों में गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं. उनके मुताबिक, अपनी पुरानी गलतियों से वो सीख रहे हैं और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.
अपने पुराने रिश्तों से पूरी तरह उबरने के सवाल पर उन्होंने टूटे हुए कांच का एग्जाम्पल दिया. उन्होंने कहा कि जब कोई ग्लास टूट जाता है, तो उसे दोबारा जोड़ने पर वो पहले जैसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता. उनके इस उदाहरण में टूटे रिश्तों की कसक भी नजर आती है और उससे मिली सीख भी. उन्होंने साफ कहा कि अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और पुरानी गलतियों को समझकर उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं.
अदनान ने फिल्म ‘कोरा कागज’ के एक सीन का एग्जाम्पल देते हुए रिश्तों में जिम्मेदारी की बात भी समझाई. इस सीन में तलाक के बाद पति-पत्नी आमने-सामने आते हैं और पत्नी सवाल करती है कि क्या सारी गलती उसी की थी. जवाब में पति मानता है कि कुछ गलतियां उसकी थीं, कुछ पत्नी की और कुछ ऐसी थीं, जो दोनों से हुईं. इसी सोच को उन्होंने अपनी जिंदगी से भी जोड़कर देखा. उनके मुताबिक, रिश्ते में हर गलती का दोष सिर्फ एक इंसान पर डाल देना सही नहीं है.
अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुआ था और उनका परिवार मूल रूप से पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है. लेकिन साल 2015 में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया और 2016 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई. इंडियन सिटीजन बनने के बाद उन्हें पाकिस्तान में ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. उन पर गद्दारी तक के आरोप लगाए गए. हालांकि, इन सबके बीच उन्होंने भारत को अपना घर बनाया और अपने म्यूजिक से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.