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पाक छोड़ भारत में बसाया आशियाना, 3 शादियां हुईं नाकाम, चौथी बार मिला सच्चा प्यार; जानिए कौन हैं ये शख्स

कहा जाता है कि रिश्ते टूटने के बाद इंसान का प्यार और शादी जैसे रिश्तों से भरोसा उठ जाता है. लेकिन जिंदगी के उतार-चढ़ाव हर किसी को एक जैसा नहीं बदलते. कुछ लोग टूटे रिश्तों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर से प्यार पर भरोसा करना सीखते हैं. ऐसे ही कुछ हुआ एक मशहूर सिंगर के साथ, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातों को खुलकर शेयर किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:25 PM IST
पाक छोड़ भारत में बसाया आशियाना, 3 शादियां हुईं नाकाम, चौथी बार मिला सच्चा प्यार; जानिए कौन हैं ये शख्स

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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