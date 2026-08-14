पाक छोड़ भारत में बसाया आशियाना, 3 शादियां हुईं नाकाम, चौथी बार मिला सच्चा प्यार; जानिए कौन हैं ये शख्स

सिंगर का कहना है कि अगर दो लोग अपने रिश्ते को बचाने और बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुश्किल हालात के बावजूद कहानी बदल सकती है. उनके लिए माता-पिता की शादी एक ऐसी मिसाल है, जिसने उन्हें दोबारा रिश्तों पर विश्वास करना सिखाया. आज हम जिस फेमस सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि अदनान सामी हैं. उन्होंने खुलकर कहा कि किसी भी रिश्ते को मुश्किलों के बावजूद सफल बना सकते हैं. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि रिश्तों में गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं. उनके मुताबिक, अपनी पुरानी गलतियों से वो सीख रहे हैं और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.