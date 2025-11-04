काली गहरी आंखें, बिखरे बाल, हाथ में सिगरेट, बोल्ड अंदाज… मनोज बाजपेयी की हॉरर कॉमेडी में हुई इस साउथ हसीना की एंट्री, मिनटों में वायरल हुआ लुक!

Police station mein bhoot: मनोज बाजपेयी की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी में जेनेलिया के बाद अब एक और साउथ हसीना की एंट्री हो गई है, जिनके स्मोकी लुक ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. रामगोपाल वर्मा ने अपनी इस फिल्म की हीरोइन का चेहरा रिवील करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं. आइए देखें
Trending Photos
रामगोपाल वर्मा की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म की चर्चा इन दिनों जोरों-शोरों से हो रही है, उनकी इस फिल्म में मनोज बाजपेयी नजर आने वाले हैं. इस दमदार जोड़ी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिनमें कल्ट क्लासिक फिल्म सत्या, रोड़ और सरकार 3 शामिल है. वहीं साल 2017 में रिलीज हुई ‘सरकार 3’ के बाद मनोज और रामगोपाल फिर से एक फिल्म के लिए साथ आए हैं. हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ में मनोज के साथ एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा नजर आएंगी. लेकिन रामगोपाल वर्मा ने अपनी इस फिल्म में साउथ की एक ऐसी डीवा को साइन किया है, उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. डायरेक्टर ने अपनी इस हीरोइन का फेस रिवील करते हुए फिल्म में उनके लुक को शो किया है, जो कि इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है.
एक्ट्रेस का गॉथिक लुक हुआ वायरल
मनोज बाजपेयी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने ज्वाइन किया है. वहीं एक्ट्रेस के लुक को रिवील करते हुए फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर फोटो शेयर किए हैं. इन फोटोज में राम्या एक बोल्ड गॉथिक लुक में नजर आ रही हैं, जिसमे उनकी स्मोकि आंखें, मैसी हेयर, ब्लैक स्टाइलिश आउटफिट और बोल्ड एक्सप्रेशन ने फैंस को पागल कर दिया है. एक्ट्रेस का ये रहस्यमयी और दमदार लुक हर किसी को चौंका रहा है.
‘भूत’ नहीं होंगी राम्या
फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल ने फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘ये हैं पुलिस स्टेशन में भूत में राम्या कृष्णन.’ वहीं उनके दूसरे पोस्ट में एक्ट्रेस पुलिस स्टेशन के अंदर सिगरेट पकड़कर बैठे हुए नजर आ रही हैं. डायरेक्टर ने राम्या के किरदार को स्पष्ट करते हुए लिखा, ‘नहीं, राम्या कृष्णन पुलिस स्टेशन में भूत में ‘भूत’ की भूमिका नहीं निभा रही हैं.’ उन्होंने सस्पेंस क्रिएट करते हुए एक और फोटो शेयर की, जिसमें वो बाइक पर बैठी नजर आ रही हैं. इस पोस्ट में उन्होंने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए लिखा, यहांं एक सवाल है... ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ में राम्या कृष्णन कौन सा किरदार निभा सकती हैं???
Here is @meramyakrishnan in POLICE STATION MEIN BHOOT pic.twitter.com/RZejGAW3gi
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 3, 2025
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.