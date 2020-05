नई दिल्ली: घातक कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया को खासा बदल दिया है. कई ऐसी चीजें हैं जो थम गई हैं. कई व्‍यवसाय प्रभावित हुए हैं. लॉकडाउन के कारण फिल्म और टेलीविजन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, दर्शकों ने 70 एमएम का जादू देखने का आकर्षण खो दिया है.

ईद का समय नजदीक है और इससे भारतीय सिनेमा की एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है. वो है, ईद के मौके पर हर साल आने वाली सुपरस्‍टार सलमान खान की फिल्‍म. 2010 से सलमान के प्रशंसक अपने सल्‍लू भाई के फिल्‍में देखकर ईद मनाते आ रहे हैं लेकिन इस साल ऐसा संभव नहीं हुआ.

9 साल में एक बार ही टूटी है परंपरा

2010 से सलमान खान की फिल्‍म ईद के मौके पर जरूर रिलीज होती है. केवल 2013 में एक बार ऐसा हुआ था कि जब उन्‍होंने अपने प्रशंसकों के लिए ईद पर फिल्‍म रिलीज का तोहफा नहीं दिया था. इस अपवाद को छोड दें तो हर साल सलमान ने प्रशंसकों को एक शानदार फिल्‍म से खुश किया.

प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर 2010-2019 के वर्षों में सलमान की ईद रिलीज़ और पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का विवरण साझा किया है.

#SalmanKhan starrers and the festive week of #Eid... What was *Day 1* biz?... Actually, it all started with #Wanted [#Eid 2009]... Let’s have a look at the chart - from 2010 to 2019 - about the *opening day* numbers... Note: #Salman did not have a movie release on #Eid 2013. https://t.co/QJGBAXNG8E

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 22, 2020