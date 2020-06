अनंतनाग में सरपंच की हत्या पर वायरल हुआ Preity Zinta का यह TWEET

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचार और हिंसा पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, 'हाल ही में अनंतनाग में अकेला सरपंच की निर्मम हत्या पर बुरी तरह से दुखी और परेशान हूं. उनके दुख के समय में परिवार के प्रति मेरी संवेदना है. मुझे उम्मीद है कि उसके परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो.'

Deeply saddened & Upset at the merciless killing of the lone sarpanch in Anantnag recently. My condolence to the family in their time of grief. I hope that his family gets JUSTICE & appropriate action is taken against the guilty #RIP #JusticeForAjayPandita #KashmiriPandit

