38 साल के सुपरस्टार, एक्टिंग के लिए छोड़ा घर, सिम बेचकर करते थे गुजारा, आज 20,00,00,000 है नेटवर्थ, एक फिल्म के चार्ज करते हैं 2-3 करोड़

Guess This Bollywood Actor: फिल्मी दुनिया में आने का सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल भी होता है. कई लोग आरामदायक जिंदगी, परिवार का सहारा और तय रास्ता छोड़कर अपने मन की आवाज सुनते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अच्छी लाइफस्टाइल और घर का बिजनेस छोड़कर एक्टिंग को चुना. इस फैसले की कीमत उन्हें अपने परिवार से दूरी बनाकर चुकानी पड़ी.

अपने सपने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हैं विजय वर्मा. विजय के पिता चाहते थे कि बेटा परिवार का बिजनेस संभाले और सेटल लाइफ जिए. लेकिन विजय का मन फिल्मों में था. उन्हें एक्टिंग की दुनिया में जाना था और खुद की पहचान बनानी थी. इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच मतभेद बढ़ते चले गए. घर का माहौल टेंशन से भर गया और हालात ऐसे बन गए कि विजय ने एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेना पड़ा.

एक्टिंग के लिए छोड़ दिया था घर

विजय वर्मा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने एफटीआईआई में पढ़ने के लिए अप्लाई किया था. साल 2019 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, ‘मैंने एफटीआईआई में अप्लाई किया था और जैसे ही मेरा वहां सेलेक्शन हुआ, मैं पुणे के लिए निकल गया. उस वक्त मेरे पापा किसी टूर पर गए हुए थे’. इस फैसले के बाद करीब 7-8 साल तक उनके और पिता के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. एफटीआईआई में पढ़ाई के दौरान और उसके बाद विजय के लिए राह आसान नहीं थी.

2025 की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ को इग्नोर कर रही इंडस्ट्री? डायरेक्ट का आया बड़ा बयान, बोले- ‘जो लोग VFX और आइटम सॉन्ग...’

पहचान बनाने के लिए करना पड़ा संघर्ष

इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. शुरुआत में उन्हें छोटे और सपोर्टिंग रोल ही मिले. लेकिन विजय ने हर मौके को पूरी ईमानदारी से निभाया. उनकी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाने लगी और लोग उनके अभिनय पर ध्यान देने लगे. संघर्ष के इस दौर ने उन्हें मजबूत बनाया और एक बेहतर कलाकार के तौर पर तैयार किया. विजय वर्मा ने ‘पिंक’, ‘गली बॉय’, ‘बागी 3’ और ‘डार्लिंग्स’ जैसी फिल्मों में यादगार सपोर्टिंग रोल किए. इसके बाद ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘जाने जान’, ‘मर्डर मुबारक’ और ‘गुस्ताख इश्क’ जैसे प्रोजेक्ट्स में उनके काम को काफी सराहा गया.

विजय वर्मा की नेटवर्थ और फीस

हर किरदार में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की. यही वजह है कि आज वह इंडस्ट्री के भरोसेमंद और टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं. अगर विजय वर्मा की कमाई की बात करें, तो 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक फिल्म के लिए वे लगभग 85 लाख से लेकर 2-3 करोड़ की फीस लेते हैं. जो लड़का कभी अपने सपने के लिए घर से निकल गया था, आज वही अपनी मेहनत से एक मजबूत मुकाम पर पहुंच चुका है. विजय की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो डर के बावजूद अपने सपनों को सच करना चाहते हैं.