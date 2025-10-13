Advertisement
4 सीजन, 32 एपिसोड, 66 अवॉर्ड्स, इस एक वेब सीरीज ने मचाया ओटीटी पर धमाल, कहानी देख लगाएंगे जोर-जोर से ठहाके!

इन दिनों ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज काफी पॉपुलर हो रही हैं, और दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बना रही हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर भारतीय को हंसाने और जमीनी सच्चाई को दिखाने के लिए जानी जाती है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:40 PM IST
आजकल फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी दोनों ही कई ऐसी फिल्मों और वेब सीरीज पर वर्क कर रहे हैं, जो लोगों से डायरेक्टर कनेक्ट कर पाएं और उनके इमोशनल के साथ रीलेट करें.  वहीं कुछ समय पहले एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें कलाकारों की सादगी और आम जीवन पर आधारित कहानी ने सभी के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली. आज हम जिस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं वो पॉपुलर सीरीज ‘पंचायत’ है. इस सीरीज को ऑडियंस के बीच खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते अब तक इसके 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं तो वहीं पांचवें सीजन के लिए शूटिंग चल रही है.

 

आईएमडीबी में 9 रेटिंग मिली 
साल 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘पंचायत’ में एक ऐसी कहानी को दिखाया गया है, जो आपको गांव में रहने वाले लोगों की सादगी के साथ-साथ उनके जीवन में आने वाली परेशानियों पर प्रकाश डालती है. वहीं भावुक, सस्पेंस और भरपूर ड्रामा के साथ-साथ इसमें आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जो परिवार के हर शख्स का मन हल्का कर देगी. इस सीरीज के अब तक चार सीजन आ चुके हैं, जिसमें 32 एपिसोड हैं. वहीं इस सीरीज को आईएमबीडी में 9 रेटिंग मिली है, जो की किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

सीरीज ने जीते 66 अवॉर्ड्स 
इस सीरीज का फर्स्ट सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर जितेंद्र कुमार रघुवीर यादव, फैजल मलिक, पंकज झा, अशोक पाठक, चंदन राय और नीना गुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आए थे. इस सीरीज की कहानी एक छोटे गांव फुलेरा से शुरू होती है और गांव के सचिव और प्रधान के परिवार के आस-पास घूमती रहती है. इस सीरीज में एक्टर्स द्वारा कमाल की एक्टिंग ने फैंस को चौंका दिया था क्योंकि उनका रूप, कपड़े और बोलने का तरीका सब गांव के लोगों जैसा था, जो गांव से जुड़ी हर चीज के बारे में जानते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं. इस सीरीज को सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे रूरल एरिया की ऑडियंस ने भी खूब एंजॉय किया था. इस सीरीज को अब तक लगभग 66 अवॉर्ड मिल चुके हैं. 

