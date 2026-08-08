वीकेंड पर देखना चाहते हैं कुछ अलग... तो बिल्कुल मिस न करें ये 1 घंटा 47 मिनट की मजेदार मूवी; 2023 से OTT पर कर रही राज

आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कई नई फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही हैं. इनमें बड़े-बड़े सितारों के महंगे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और नए कलाकारों के छोटे बजट वाले शो भी. हालांकि, इस बेहिसाब भीड़ के बीच अपनी एक खास पहचान बना पाना हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता. बहुत सी फिल्में तो कुछ ही दिनों में लोगों के दिमाग से पूरी तरह धुंधली हो जाती हैं. इसके उलट कुछ कहानियां अपनी मजबूत पकड़, बेहतरीन एक्टिंग और कहानी के दम पर सालों-साल लोगों के दिलों पर राज करती हैं.
आज के दौर में लोग सिर्फ बड़े स्टार्स या लाखों-करड़ों के भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि ऐसी कहानियां पसंद करते हैं, जो यूनिक हो और जिसको समझ पाना आसान हो. अगर आप भी इस वीकेंड थिएटर में न जाकर घर बैठे ओटीटी कुछ अलग और ऐसा देखना चाहते हैं, जो लंबे समय तक आपके जहन में बना रहे, तो आज हम आपको ऐसी एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप एक बार देखने के बाद अपनी ऑल-टाइम फेवरेट लिस्ट में शामिल कर लेंगे और बार-बार देखें.
इस फिल्म की कहानी में कई मोड़ हैं, लेकिन हर मोड़ उस हाउसवाइफ की तरफ जाता है, जो इसकी लीड हीरोइन भी है. अनुश्री मेहता की इस फिल्म में राधिका आप्टे, सुमीत व्यास, राजेश शर्मा, अंगना रॉय, लाबोनी सरकार और साहेब चटर्जी जैसे कलाकार नजर आते हैं. फिल्म की कहानी एक हाउसवाइफ के ईद-गिर्द घूमती है, जो शादी से 12 साल पहले एजेंट की ट्रेनिंग लेती है, लेकिन फिर उसकी शादी एक सिंपल से परिवार में हो जाती है और वो घर परिवार में उलझ कर रह जाती है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलती हैं.
और उसको न चाहते हुए भी दोबारा अपने पुराने और खतरनाक मिशन के लिए लौटना पड़ता है. ये एक मजेदार स्पाई-कॉमेडी फिल्म है, जिसका नाम ‘मिसेज अंडरकवर’ है. इस पूरी जर्नी में इमोशन, थ्रिल और फैमिली ड्रामा का बहुत ही खूबसूरत तालमेल दिखाया गया है. फिल्म में राधिका आप्टे एजेंट दुर्गा के लीड रोल में नजर आती हैं. ये कॉमेडी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 14 अप्रैल 2023 को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया था. फिल्म को क्रिटिक्स की और से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अचानक शहर में एक सनकी किलर एक्टिव हो जाता है, जो महिलाओं को अपना शिकार बनाता है. ऐसे मुश्किल वक्त में खुफिया एजेंसी दुर्गा को दोबारा अपने सीक्रेट मिशन पर लौटने को कहा जाता है. अब दुर्गा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो घर के चूल्हे-चौके और परिवार को संभालते हुए उस अपराधी तक कैसे पहुंचे. घर की जिम्मेदारी और देश की सुरक्षा के बीच का यही पर्सनल स्ट्रगल इस पूरी फिल्म को बहुत इमोशनल और मजेदार बनाता है. IMDb पर इसने 5.6 की रेटिंग मिली है.
अगर आप इस वीकेंड कोई हल्की-फुल्की और मजेदार फैमिली फिल्म देखने का मन बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है. ये मूवी जी5 पर देखी जा सकती है. इसकी सबसे अच्छी बात इसका छोटा रनटाइम है. ये फिल्म केवल 1 घंटा 47 मिनट की है. कम रनटाइम होने की वजह से लोग बोर भी नहीं होते. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसकी कहानी लोगों को आखिर तक बांधे रखती है. अगर आप भी अपने परिवार के साथ कोई मजेदार थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.