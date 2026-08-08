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वीकेंड पर देखना चाहते हैं कुछ अलग... तो बिल्कुल मिस न करें ये 1 घंटा 47 मिनट की मजेदार मूवी; 2023 से OTT पर कर रही राज

OTT Must Watch Trending Movie: आजकल ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं. इस भीड़ में कई फिल्में बहुत जल्द भुला दी जाती हैं. हालांकि, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सालों-साल लोगों के जहन में बनी रहती हैं. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको खूब मजा आएगा.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:14 PM IST
वीकेंड पर देखना चाहते हैं कुछ अलग... तो बिल्कुल मिस न करें ये 1 घंटा 47 मिनट की मजेदार मूवी; 2023 से OTT पर कर रही राज
Image Credit: OTT Must Watch Trending Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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