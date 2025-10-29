Advertisement
trendingNow12980577
Hindi Newsबॉलीवुड

इस वीकेंड ओटीटी पर होगा धमाल, ‘कंतारा चैप्टर 1’ से ‘इडली कढ़ाई’ तक होगी स्ट्रीम, घर बैठे देखें ये फिल्में-सीरीज

OTT New Releases Movies: आपको भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन नए-नए फिल्में और सीरीज देखने का शौक है तो आज हम आपके लिए धमाकेदार फिल्में लेकर आए है, जो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार हैं. इसमें कुछ तो मच अवेटेड सीरीज भी शामिल हैं.    

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 29, 2025, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यू ओटीटी रिलीज
न्यू ओटीटी रिलीज

OTT New Release Movies: अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इन्हें आप अपने पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख सकते हैं.

fallback

इडली कढ़ाई 
दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' भी इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है. यह धनुष की चौथी फिल्म है जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है. इसमें नित्या मेनन उनके अपोजिट दिखाई दे रही हैं. सिनेमाघरों में इसे पसंद किया गया और नेटफ्लिक्स पर डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है. यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीम होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कांतारा: चैप्टर 1
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' भी इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है. यह फिल्म 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी. होम्बले फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है. इसने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. अभी भी यह कुछ सिनेमाघरों में लगी हुई है. इसकी कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है, और फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे सितारे भी हैं. 

बागी 4
अमेजन प्राइम वीडियो पर कुछ समय के लिए रेंट यानी किराए पर उपलब्ध होने के बाद यह फिल्म जल्द ही सबके लिए उपलब्ध होगी. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त इसमें लीड रोल में हैं. इसका निर्देशन ए. हर्ष ने किया है. ‘बागी 4’ वीकेंड पर 31 अक्टूबर को सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी. 

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा
मलयालम इंडस्ट्री की पहली महिला-प्रधान सुपरहीरो फिल्म ‘लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई. इस फिल्म का डायरेक्शन डोमिनिक अरुण ने किया है. मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान ने इसे प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 31 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसे तेलुगु सहित सात भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. 

द विचर 4 
यह नेटफ्लिक्स की मशहूर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, जिसका चौथा सीजन 30 अक्टूबर को आ रहा है. यह सीरीज आंद्रेज सपकोव्स्की के उपन्यासों पर आधारित है और गेराल्ट, येनेफर और सिरी की कहानी है, जो युद्ध और अव्यवस्था के बीच विभाजित महाद्वीप में यात्रा करते हैं. नए सीजन में हेनरी कैविल के जाने के बाद लियाम हेम्सवर्थ गेराल्ट की भूमिका में दिखाई देंगे. (एजेंसी) 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

new OTT releases

Trending news

राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया