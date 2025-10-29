इस वीकेंड ओटीटी पर होगा धमाल, ‘कंतारा चैप्टर 1’ से ‘इडली कढ़ाई’ तक होगी स्ट्रीम, घर बैठे देखें ये फिल्में-सीरीज

OTT New Release Movies: अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इन्हें आप अपने पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख सकते हैं.

इडली कढ़ाई

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' भी इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है. यह धनुष की चौथी फिल्म है जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया है. इसमें नित्या मेनन उनके अपोजिट दिखाई दे रही हैं. सिनेमाघरों में इसे पसंद किया गया और नेटफ्लिक्स पर डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है. यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीम होगी.

कांतारा: चैप्टर 1

अभिनेता ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' भी इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है. यह फिल्म 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी. होम्बले फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है. इसने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. अभी भी यह कुछ सिनेमाघरों में लगी हुई है. इसकी कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है, और फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया है. इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे सितारे भी हैं.

बागी 4

अमेजन प्राइम वीडियो पर कुछ समय के लिए रेंट यानी किराए पर उपलब्ध होने के बाद यह फिल्म जल्द ही सबके लिए उपलब्ध होगी. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त इसमें लीड रोल में हैं. इसका निर्देशन ए. हर्ष ने किया है. ‘बागी 4’ वीकेंड पर 31 अक्टूबर को सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी.

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा

मलयालम इंडस्ट्री की पहली महिला-प्रधान सुपरहीरो फिल्म ‘लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई. इस फिल्म का डायरेक्शन डोमिनिक अरुण ने किया है. मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान ने इसे प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 31 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसे तेलुगु सहित सात भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

द विचर 4

यह नेटफ्लिक्स की मशहूर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, जिसका चौथा सीजन 30 अक्टूबर को आ रहा है. यह सीरीज आंद्रेज सपकोव्स्की के उपन्यासों पर आधारित है और गेराल्ट, येनेफर और सिरी की कहानी है, जो युद्ध और अव्यवस्था के बीच विभाजित महाद्वीप में यात्रा करते हैं. नए सीजन में हेनरी कैविल के जाने के बाद लियाम हेम्सवर्थ गेराल्ट की भूमिका में दिखाई देंगे. (एजेंसी)