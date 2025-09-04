 क्या Tiger Shroff की 'Baaghi 4' तोड़ देगी उनकी सारी फिल्मों के पिछले रिकॉर्ड, ओपनिंग डे पर कर पाएगी अपनी ही फिल्मों का मुकाबला?
फिल्म ‘Baaghi 4’ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए रेडी है फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके ट्रेलर ने फैंस को क्रेजी कर दिया है. मगर आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया था. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:04 PM IST
Trending Photos

टाइगर श्रॉफ की 'Baaghi 4' के ट्रेलर ने ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि फिल्म की टीम को भी सरप्राइज कर दिया है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म की टिकटों की सेल्स बढ़ गई है और लोग पहले शो के लिए एडवांस टिकट बुक कर रहे हैं. फिल्म 'Baaghi 4' में टाइगर के साथ मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त नजर आएंगे. वहीं खबरों की मानें तो पहले दिन की कमाई में 'Baaghi 4' टाइगर श्रॉफ की पिछली सारी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी. मगर उससे पहले आइए जानते हैं टाइगर श्रॉफ की उन फिल्मों के बारे में जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छा गई थीं.

कलेक्शन
टाइगर श्रॉफ की एक्शन\रोमांटिक फिल्म 'हीरोपंती' साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन लगभग 5 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी जिसके चलते फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 35 करोड़ तक का कलेक्शन किया था. वहीं साल 2023 में आई एक्शन\थ्रिलर फिल्म 'गणपत' ने 3 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कृति सेनन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन नजर आए थे.

Lokah Chapter 1: कल्याणी प्रियदर्शन के बाल रूप 'नेली' ने जीता फैंस का दिल, जानिए कौन है ये 11 साल की बाल कलाकार, जो बन गईं फिल्म का अहम हिस्सा!

'Baaghi 4' 
वहीं बात करें टाइगर श्रॉफ की ओवर हाइप फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' ने लगभग 7 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था इस फिल्म में टाइगर के साथ अक्षय कुमार भी नजर आए थे. वहीं अब देखना ये होगा कि क्या टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'Baaghi 4' इन सभी मूवीज को पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर पाएगी या नहीं.

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

Baaghi 4Tiger ShroffTiger Shroff Films

