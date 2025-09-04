क्या Tiger Shroff की 'Baaghi 4' तोड़ देगी उनकी सारी फिल्मों के पिछले रिकॉर्ड, ओपनिंग डे पर कर पाएगी अपनी ही फिल्मों का मुकाबला?

टाइगर श्रॉफ की 'Baaghi 4' के ट्रेलर ने ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि फिल्म की टीम को भी सरप्राइज कर दिया है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म की टिकटों की सेल्स बढ़ गई है और लोग पहले शो के लिए एडवांस टिकट बुक कर रहे हैं. फिल्म 'Baaghi 4' में टाइगर के साथ मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त नजर आएंगे. वहीं खबरों की मानें तो पहले दिन की कमाई में 'Baaghi 4' टाइगर श्रॉफ की पिछली सारी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी. मगर उससे पहले आइए जानते हैं टाइगर श्रॉफ की उन फिल्मों के बारे में जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छा गई थीं.

कलेक्शन

टाइगर श्रॉफ की एक्शन\रोमांटिक फिल्म 'हीरोपंती' साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन लगभग 5 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी जिसके चलते फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 35 करोड़ तक का कलेक्शन किया था. वहीं साल 2023 में आई एक्शन\थ्रिलर फिल्म 'गणपत' ने 3 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कृति सेनन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन नजर आए थे.

'Baaghi 4'

वहीं बात करें टाइगर श्रॉफ की ओवर हाइप फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' ने लगभग 7 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था इस फिल्म में टाइगर के साथ अक्षय कुमार भी नजर आए थे. वहीं अब देखना ये होगा कि क्या टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'Baaghi 4' इन सभी मूवीज को पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर पाएगी या नहीं.