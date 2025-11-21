बैक-टू-बैक 4 फ्लॉप फिल्में! इस एक्शन हीरो का स्टारडम खत्म? मेकर्स ने पकड़ लिया माथा, करियर पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा!

Tiger shroff flop movies: बॉलीवुड में हिट और फ्लॉप का खेल चलता रहता है. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर को 'फ्लॉप एक्टर' कहकर काफी ट्रोल किया जा रहा था. लोगों का मानना था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही हैं. लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' में विलेन बनकर अर्जुन कपूर ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और काफी तारीफें बटोरीं. हालांकि अब अर्जुन कपूर से भी बुरा हाल इस वक्त एक दूसरे 'एक्शन स्टार' का है. यह स्टार कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ हैं. रिपोर्ट्स बताती है कि टाइगर ने लगातार चार ऐसी बड़ी बजट की फिल्में दी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं.

अर्जुन कपूर से हटकर टाइगर पर आई बात

भले ही अर्जुन कपूर को फ्लॉप फिल्मों के लिए निशाना बनाया जाता रहा हो, लेकिन आंकड़े देखें तो टाइगर श्रॉफ का करियर ग्राफ इस वक्त ज्यादा नीचे गिरा है. अर्जुन कपूर ने 'सिंघम अगेन' से खुद को संभाल लिया है, लेकिन टाइगर श्रॉफ लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं. उनकी पिछली कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है.

लगातार 4 बड़ी फिल्में फ्लॉप

टाइगर श्रॉफ के लिए पिछले कुछ साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बैक-टू-बैक (लगातार) 4 फ्लॉप फिल्में दी हैं. इनमें 'हीरोपंती 2', 'गणपथ' और हाल ही में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' शामिल हैं. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं.

मेकर्स के करोड़ों रुपये डूबे

चिंता की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ की ये फिल्में कोई छोटे बजट की नहीं थीं. ये सभी 'मेगा बजट' (बहुत महंगे बजट) वाली फिल्में थीं. इन फिल्मों पर प्रोड्यूसर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन सिनेमाघरों में दर्शकों ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया. इससे फिल्म बनाने वालों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

एक्शन अवतार से ऊब गए दर्शक

टाइगर श्रॉफ अपनी पहली फिल्म 'हीरोपंती' से ही एक्शन हीरो के तौर पर मशहूर हुए थे. शुरुआत में लोगों ने उनके स्टंट्स और डांस को खूब पसंद किया. लेकिन अब शायद दर्शक उनके एक ही जैसे एक्शन और रोल से ऊब चुके हैं. बार-बार हवा में उड़ना और मार-धाड़ करना अब बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला पा रहा है.

करियर पर मंडराया खतरा

जहां एक तरफ 'बागी' फ्रेंचाइजी ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, वहीं अब लगातार फ्लॉप होने की वजह से टाइगर के स्टारडम पर सवाल उठने लगे हैं. इस वक्त बॉलीवुड में अगर किसी बड़े स्टार का करियर सबसे ज्यादा डगमगाया हुआ है तो वह अर्जुन कपूर नहीं, बल्कि टाइगर श्रॉफ हैं. उन्हें अब एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत है.