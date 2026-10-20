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टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से बॉलीवुड में चिंता, फिल्म निर्माता संजय शर्मा बोले- कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार

फिल्म 'सहिया' के निर्माता-निर्देशक संजय शर्मा ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को धमकियां मिलना और उन्हें निशाना बनाया जाना बेहद गंभीर मामला है.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 20, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 08:35 PM IST
टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से बॉलीवुड में चिंता, फिल्म निर्माता संजय शर्मा बोले- कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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