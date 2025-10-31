VIDEO: चलती बाइक पर खड़े होकर टाइटैनिक पोज दे रहे थे ये दो सितारे, स्टंट देख भड़के लोग, दर्ज हुआ केस

Tiku Talsania Manasi Parekh Bike Stunt: तेज गाड़ी रफ्तार के आए दिन कोई ना कोई केस सामने आते हैं. भीड़ भाड़ वाली सड़क पर स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं. लेकिन, इस खौफ से दूर दो सितारे अहमदाबाद की सड़कों पर बेखौफ होकर बेहद डरावना स्टंट करते नजर आए. जिसके बाद इन दोनों सितारों पर केस दर्ज हो गया है. ये सितारे टीकू सुल्तानिया और मानसी पारेख हैं.

मुश्किल में टीकू और मानसी

वायरल वीडियो में एक बाइक पर टीकू (Tiku Talsania) और दूसरी पर मानसी पारेख ( Manasi Parekh) हैं जोनों कलाकार बाइक पर खड़े होकर टाइटैनिक पोज देते नजर आए. इन दोनों पर बाइक चलाते हुए ये पोज देना भारी पड़ गया. अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया है. इन दोनों की फिल्म 'मिस्त्री' आने वाली है. जिसका प्रमोशन करने दोनों निकले थे और खतरनाक स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हो गए.

Gujarati Actors Tiku Talsania, Mansi Parekh and others from upcoming film Misri are caught performing dangerous stunts on city roads during a promo rally in Ahmedabad Police register a case and begin legal action against those involved. pic.twitter.com/TujyuvUyAG — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) October 30, 2025

दर्ज हुआ केस

इन दोनों का सोशल मीडिया पर ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया. जिसे देखने के बाद यूजर्स भड़क गए. लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटी होने का ये मतलब नहीं है कि वो कानून तोड़ते सकते है और दूसरों की लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं. अहमदाबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने केसस दर्ज किया गया है. ये केस भारतीय दंड संहिता की धारी 281 और मोचटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत दर्ज किया गया है. ये सारी धाराएं लापरवाही और जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हैं. पुलिस का कहना है कि ये प्रचार नहीं बल्कि नियमों को तोड़ना है. जिसकी वजह से सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है. आपको बता दें, 'मिस्री' फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.