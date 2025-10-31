Advertisement
VIDEO: चलती बाइक पर खड़े होकर टाइटैनिक पोज दे रहे थे ये दो सितारे, स्टंट देख भड़के लोग, दर्ज हुआ केस

सोशल मीडिया पर दो सितारों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है.इस वीडियो को देखने के बाद लोग भड़क गए हैं. जिसके बाद दोनों पर केस दर्ज हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:30 PM IST
टीकू और मानसी
टीकू और मानसी

Tiku Talsania Manasi Parekh Bike Stunt: तेज गाड़ी रफ्तार के आए दिन कोई ना कोई केस सामने आते हैं. भीड़ भाड़ वाली सड़क पर स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं. लेकिन, इस खौफ से दूर दो सितारे अहमदाबाद की सड़कों पर बेखौफ होकर बेहद डरावना स्टंट करते नजर आए. जिसके बाद इन दोनों सितारों पर केस दर्ज हो गया है. ये सितारे टीकू सुल्तानिया और मानसी पारेख हैं. 

मुश्किल में टीकू और मानसी

वायरल  वीडियो में एक बाइक पर टीकू (Tiku Talsania) और दूसरी पर मानसी पारेख ( Manasi Parekh) हैं जोनों कलाकार बाइक पर खड़े होकर टाइटैनिक पोज देते नजर आए. इन दोनों पर बाइक चलाते हुए ये पोज देना भारी पड़ गया. अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया है. इन दोनों की फिल्म 'मिस्त्री' आने वाली है. जिसका प्रमोशन करने दोनों निकले थे और खतरनाक स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हो गए.

21 साल पुरानी अक्षय कुमार की वो बिना क्लाइमैक्स वाली फिल्म, जिसमें 4 साल बड़ी हीरोइन संग टूटकर किया था रोमांस, हुई फ्लॉप

दर्ज हुआ केस

इन दोनों का सोशल मीडिया पर ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया. जिसे देखने के बाद यूजर्स भड़क गए. लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटी होने का ये मतलब नहीं है कि वो कानून तोड़ते सकते है और दूसरों की लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं. अहमदाबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने केसस दर्ज किया गया है. ये केस भारतीय दंड संहिता की धारी 281 और मोचटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत दर्ज किया गया है. ये सारी धाराएं लापरवाही और जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हैं. पुलिस का कहना है कि ये प्रचार नहीं बल्कि नियमों को तोड़ना है. जिसकी वजह से सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है. आपको बता दें, 'मिस्री' फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Tiku Talsaniamanasi parekh

