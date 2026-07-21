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Jana Nayagan के बाद भी नहीं थमने वाला थलापति विजय का फिल्मी सफर... डायरेक्टर के दावे ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Thalapathy Vijay Movie Jana Nayagan: तमिलनाडु के सीएम और साउख सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्क एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इसी बीच साउथ सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर ने एक्टर को लेकर एक ऐसा दावा किया, जिसने फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया. ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 21, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:05 AM IST
Jana Nayagan के बाद भी नहीं थमने वाला थलापति विजय का फिल्मी सफर... डायरेक्टर के दावे ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Image Credit: Thalapathy Vijay Movie Jana NayaganSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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