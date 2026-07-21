Jana Nayagan के बाद भी नहीं थमने वाला थलापति विजय का फिल्मी सफर... डायरेक्टर के दावे ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

तमिलनाडु के सीएम और साउख सुपरस्टार थलापति विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ इन दिनों काफी सुर्खियों में है. इस फिल्म को लेकर लोगों और विजय के फैंस के बीच एक अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है. विजय की फिल्में हमेशा से ही बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाई करती आई हैं. लोग इस फिल्म की हर छोटी-बड़ी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सिर्फ इसी फिल्म की बातें हो रही हैं.
इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर एच विनोथ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है, जिसने एक्टर के फैंस की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया. उन्होंने दावा किया कि ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म नहीं होगी. बल्कि इसे उनकी लाइफ के एक नए और बड़े सफर की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए. इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं. सभी ये जानने को उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा?
फिल्म निर्देशक एच विनोथ के इस बयान ने तहलका मचा दिया. उन्होंने अपनी नई फिल्म को ‘सीएम विजय’ के आइडिया से जोड़ा है. इस बात के सामने आते ही फिल्मी दुनिया और राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं. फैंस का मानना है कि ये फिल्म थलापति विजय के राजनीतिक करियर का नया मोड़ साबित होगी. वे इसे राजनीति में उनके आने का बड़ा हिंट देख रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर खुद विजय ने अभी तक कोई सीधी बात नहीं की है, जिसका फैंस वेट कर रहे हैं.
थलापति विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहने वाले कलाकार नहीं हैं. वे लंबे समय से सोशल वर्क और आम लोगों के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी केवल सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट तक बंधी हुई नहीं है, बल्कि लोग उन्हें एक जननेता के तौर पर भी देखते हैं. पिछले कुछ सालों में दिए गए उनके बयानों से ये बात साफ होती है कि वे जनता के बीच रहकर काम करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उनकी हर छोटी-बड़ी परेशानी को सुलाझाना चाहते हैं.
‘जना नायकन’ फिल्म का नाम सुनते ही समझ आता है कि ये ‘जनता का नायक’ यानी एक बड़े नेता की कहानी है. इस टाइटल से साफ है कि फिल्म में आम लोगों के मुद्दे, उनका प्यार और मजबूत नेतृत्व देखने को मिलेगा. मेकर्स ने भले ही अभी कहानी को छिपाकर रखा है, लेकिन फैंस को पूरा भरोसा है कि इसमें एक बड़ा और सोशल मैसेज छिपा है. ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज बनने का एक जरिया लगता है. अब देखना ये है कि फिल्म उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.
अगर कमाई की बात करें तो विजय की फिल्मों की बराबरी करना बहुत मुश्किल है. रिलीज के पहले ही दिन से उनकी फिल्में थिएटर में नए रिकॉर्ड बनाने लगती हैं. फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि अगर फिल्म ‘जना नायकन’ में एक्शन और दमदार कहानी का सही मेल देखने को मिला, तो ये इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इसकी रिलीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही फिल्म की कमाई पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं.
विजय की नई फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर उनके सपोटर्स अभी से कई बड़े कैंपेन चला रहे हैं. हर तरफ विजय के पोस्टर्स, स्पेशल फैन एडिट्स और धमाकेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इंटरनेट पर रोज इस फिल्म से जुड़ा कोई न कोई नया ट्रेंड छाया रहता है. फैंस के इस जबरदस्त माहौल और जोश को देखकर साफ लगता है कि ये फिल्म रिलीज होते ही सिनेमाघरों में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाने वाली है.
देखा जाए तो ‘जना नायकन’ अब सिर्फ एक आम फिल्म नहीं रही. ये थलपति विजय के फिल्मी सफर, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य का बड़ा संगम बनती दिख रही है. डायरेक्टर एच विनोथ के बयानों ने फैंस की उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है. अब फैंस और राजनीतिक गलियारों की नजरें फिल्म की रिलीज पर टिकी हैं, जिससे विजय के अगले कदम की असली तस्वीर साफ हो सके. बता दें, ये फिल्म 23 जुलाई, 2026 को रिलीज होने वाली है.