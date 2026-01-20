Advertisement
'तो घर वापसी कर लें…', एआर रहमान के कम्युनल वाले बयान पर भड़के अनूप जलोटा, दी ये नसीहत

Anup Jalota: बॉलीवुड के सबसे बड़े और अमीर संगीतकारों में से एक ए.आर रहमान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. रहमान के कम्युनल वाले बयान पर अब भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं. इसी बीच अब मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने भी उनके बयान पर कमेंट किया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:28 PM IST
एआर रहमान के हालिया 'कम्युनल' बयान ने संगीत और फिल्म जगत में हलचल मचा दी है. उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है. इसके साथ ही आमजन और एक्टर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इसी बीच गायक अनूप जलोटा ने रहमान को एक बेहद चौंकाने वाली सलाह दे दी है. 

गायक अनूप जलोटा ने म्यूजिशियन एआर रहमान को एक चौंकाने वाली सलाह दी है. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अगर रहमान को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें फिल्मों में संगीत देने का काम नहीं मिल रहा, तो वे वापस हिंदू धर्म अपनाएं और फिर कोशिश करें.

कम्युनल वाले बयान पर भड़के अनूप जलोटा

अनूप जलोटा ने रहमान की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि एआर रहमान पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब काम किया, नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. लेकिन अगर रहमान को अब ऐसा विश्वास है कि उनके धर्म की वजह से अवसर कम हो रहे हैं, तो उन्हें अपना पुराना धर्म अपनाने के बारे में सोचना चाहिए.

AR रहमान को दी ये नसीहत 

जलोटा ने कहा, “अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही, म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं. तो, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी. यही तो रहमान के मतलब का सार है. इसलिए मेरा सुझाव है कि वे हिंदू बनकर ट्राई करें और देखें कि क्या फिर से उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं या नहीं."

एआर रहमान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम में कमी आई है. इसका कारण उन्होंने पावर शिफ्ट बताया, जहां अब क्रिएटिव नहीं बल्कि गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि यह बदलाव "कम्युनल थिंग" से भी जुड़ा हो सकता है.

