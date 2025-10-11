Advertisement
trendingNow12957720
Hindi Newsबॉलीवुड

श्रीकांत अयंगर के विवादित बयान पर मचा बवाल, महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर राजनीतिक तूफान, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत

Srikanth Iyengar Controversy: टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर के खिलाफ कांग्रेस एमएलसी बालमुर वेंकट ने हैदराबाद साइबर अपराध में शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों से जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 11, 2025, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर
टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर

टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेजी से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की है. इस क्लिप में श्रीकांत ने गांधी जी को 'राष्ट्रपिता' कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे 'देश के लिए अपमानजनक' बताया. वीडियो में वह गांधी के चरित्र पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं.

राष्ट्रपिता के प्रति घोर अपमान 
इस वीडियो में श्रीकांत अयंगर ने गांधी की तुलना 'औरत' और 'पी' जैसे शब्दों से की है, जिसे कई लोगों ने बेहद असभ्य और भड़काऊ करार दिया है. यही नहीं, उन्होंने नाथूराम गोडसे की तुलना एक 'एंटीबायोटिक' से की, जिसने कथित रूप से 'परजीवी' को खत्म कर दिया. इस तरह की भाषा को न केवल अमर्यादित माना जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रपिता के प्रति घोर अपमान भी बताया जा रहा है.

70th Filmfare Awards 2025 Live Updates: 17 साल बाद फिल्मफेयर में होगा धमाका, शाहरुख खान स्टेज पर लगाएंगे आग, बॉलीवुड सितारों का लगेगा मेला 

Add Zee News as a Preferred Source

गांधी की विरासत को अपमानित करने की साजिश 
उनकी इन टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में तीव्र आलोचना देखने को मिल रही है. देशभर के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के संगठनों ने अयंगर की निंदा करते हुए उन्हें माफी मांगने की सलाह दी है. तेलंगाना में कई सामाजिक समूहों और राजनेताओं ने इसे गांधी की विरासत को अपमानित करने की साजिश बताया है.

एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज 
कांग्रेस एमएलसी बालमुर वेंकट ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. वेंकट का कहना है कि अयंगर के शब्द न केवल अशोभनीय हैं, बल्कि समाज को बांटने वाले भी हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और अभिनेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. इसके साथ ही वेंकट ने फिल्म उद्योग और विभिन्न कलाकार संगठनों से भी अपील की है कि वे इस तरह के बयानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर अयंगर माफी नहीं मांगते, तो उन्हें आने वाली फिल्मों से बाहर कर देना चाहिए और संघों से निलंबित कर देना चाहिए. वहीं अब तक श्रीकांत अयंगर या उनकी टीम की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मामले में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Mahatama Gandhitollywood actor Srikanth Iyengar

Trending news

'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान