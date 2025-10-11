श्रीकांत अयंगर के विवादित बयान पर मचा बवाल, महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर राजनीतिक तूफान, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत

Srikanth Iyengar Controversy: टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर के खिलाफ कांग्रेस एमएलसी बालमुर वेंकट ने हैदराबाद साइबर अपराध में शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों से जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.
टॉलीवुड एक्टर श्रीकांत अयंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेजी से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की है. इस क्लिप में श्रीकांत ने गांधी जी को 'राष्ट्रपिता' कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे 'देश के लिए अपमानजनक' बताया. वीडियो में वह गांधी के चरित्र पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं.
राष्ट्रपिता के प्रति घोर अपमान
इस वीडियो में श्रीकांत अयंगर ने गांधी की तुलना 'औरत' और 'पी' जैसे शब्दों से की है, जिसे कई लोगों ने बेहद असभ्य और भड़काऊ करार दिया है. यही नहीं, उन्होंने नाथूराम गोडसे की तुलना एक 'एंटीबायोटिक' से की, जिसने कथित रूप से 'परजीवी' को खत्म कर दिया. इस तरह की भाषा को न केवल अमर्यादित माना जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रपिता के प्रति घोर अपमान भी बताया जा रहा है.
गांधी की विरासत को अपमानित करने की साजिश
उनकी इन टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में तीव्र आलोचना देखने को मिल रही है. देशभर के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के संगठनों ने अयंगर की निंदा करते हुए उन्हें माफी मांगने की सलाह दी है. तेलंगाना में कई सामाजिक समूहों और राजनेताओं ने इसे गांधी की विरासत को अपमानित करने की साजिश बताया है.
एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज
कांग्रेस एमएलसी बालमुर वेंकट ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. वेंकट का कहना है कि अयंगर के शब्द न केवल अशोभनीय हैं, बल्कि समाज को बांटने वाले भी हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और अभिनेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. इसके साथ ही वेंकट ने फिल्म उद्योग और विभिन्न कलाकार संगठनों से भी अपील की है कि वे इस तरह के बयानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर अयंगर माफी नहीं मांगते, तो उन्हें आने वाली फिल्मों से बाहर कर देना चाहिए और संघों से निलंबित कर देना चाहिए. वहीं अब तक श्रीकांत अयंगर या उनकी टीम की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मामले में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं.
