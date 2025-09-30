टूट गई निकोल किडमैन की दूसरी शादी, 20 साल बाद पति कीथ अर्बन से हुईं अलग; कई दिनों से रह रहे अलग

Nicole Kidman Keith Urban Separated:ऑस्कर विनिंग फिल्म देने वाली एक्ट्रेस निकोल किडमैन की दूसरी शादी भी टूटने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम क्रूज से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलियन सिंगर कीथ अर्बन के साथ शादी के बंधन में बंधी निकोल और कीथ की शादी में 20 साल के बाद काफी तनाव आ गया है.
Trending Photos
हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार कीथ अर्बन लगभग 20 साल बाद एक-दूसरे से अलग हो गए हैं. दोनों के दो बच्चे हैं. संडे रोज 17 और फेथ मार्गरेट 14. किडमैन के पास टॉम क्रूज के साथ दो गोद लिए हुए बच्चे भी हैं. निकोल किडमैन और कीथ अर्बन की मुलाकात साल 2005 में हुई थी. दोनों ने 25 जून 2006 को ऑस्ट्रेलिया में शादी की थी.
कई दिनों से रह रहे अलग
टीएमजेड के मुताबिक निकोल किडमैन और कीथ अर्बन गर्मियों से अलग रह रहे थे. बताया जाता है कि निकोल किडमैन अलग नहीं होना चाहती थीं. दोनों कलाकार एक दूसरे से क्यों अलग हुए, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है. किडमैन और अर्बन दोनों ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े हैं. दशकों तक दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए.
शादी के कुछ महीनों बाद, अर्बन ने नशे और शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए अपना इलाजा कराया. निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने कहा था कि नशे की लत से छुटकारा पाने के संघर्ष ने उनके रिश्ते को बेहतर किया था. एक बार कीथ अर्बन ने अपनी पत्नी की सार्वजनिक तौर से तारीफ की थी. उन्होंने कहा था 'अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि निक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है.'
टॉम क्रूज से हुई पहली शादी
निकोल किडमैन ने पहले अभिनेता टॉम क्रूज से शादी की थी. दोनों 10 साल से ज्यादा समय तक साथ रहे. दोनों ने बच्चों को गोद लिया था. 2001 में उनकी शादी टूट गई.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.