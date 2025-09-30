Advertisement
trendingNow12942216
Hindi Newsबॉलीवुड

टूट गई निकोल किडमैन की दूसरी शादी, 20 साल बाद पति कीथ अर्बन से हुईं अलग; कई दिनों से रह रहे अलग

Nicole Kidman Keith Urban Separated:ऑस्कर विनिंग फिल्म देने वाली एक्ट्रेस निकोल किडमैन की दूसरी शादी भी टूटने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम क्रूज से अलग होने के बाद ऑस्ट्रेलियन सिंगर कीथ अर्बन के साथ शादी के बंधन में बंधी निकोल और कीथ की शादी में 20 साल के बाद काफी तनाव आ गया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टूट गई निकोल किडमैन की दूसरी शादी, 20 साल बाद पति कीथ अर्बन से हुईं अलग; कई दिनों से रह रहे अलग

हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार कीथ अर्बन लगभग 20 साल बाद एक-दूसरे से अलग हो गए हैं. दोनों के दो बच्चे हैं. संडे रोज 17 और फेथ मार्गरेट 14. किडमैन के पास टॉम क्रूज के साथ दो गोद लिए हुए बच्चे भी हैं. निकोल किडमैन और कीथ अर्बन की मुलाकात साल 2005 में हुई थी. दोनों ने 25 जून 2006 को ऑस्ट्रेलिया में शादी की थी.

कई दिनों से रह रहे अलग

टीएमजेड के मुताबिक निकोल किडमैन और कीथ अर्बन गर्मियों से अलग रह रहे थे. बताया जाता है कि निकोल किडमैन अलग नहीं होना चाहती थीं. दोनों कलाकार एक दूसरे से क्यों अलग हुए, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है. किडमैन और अर्बन दोनों ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े हैं. दशकों तक दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी के कुछ महीनों बाद, अर्बन ने नशे और शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए अपना इलाजा कराया. निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने कहा था कि नशे की लत से छुटकारा पाने के संघर्ष ने उनके रिश्ते को बेहतर किया था. एक बार कीथ अर्बन ने अपनी पत्नी की सार्वजनिक तौर से तारीफ की थी. उन्होंने कहा था 'अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि निक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है.'

टॉम क्रूज से हुई पहली शादी

निकोल किडमैन ने पहले अभिनेता टॉम क्रूज से शादी की थी. दोनों 10 साल से ज्यादा समय तक साथ रहे. दोनों ने बच्चों को गोद लिया था. 2001 में उनकी शादी टूट गई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Nicole Kidman

Trending news

'अमेरिका ने रोका था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने रोका था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
;