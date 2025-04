Top 5 Entertainment News: बॉलीवुड में डेब्यू करेगी अजय देवगन की बेटी? 'फैमिली मैन 3' एक्टर रोहित बासफोर का हुआ निधन

Entertainment News of the day: बॉलीवुड गलियारे में हमेशा हलचल मची रहती है. आज भी इंडस्ट्री से सामने आई कई खबरें ऐसी हैं जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. एक ओर 'फैमिली मैन 3' में अहम रोल निभा चुके एक्टर रोहित बासफोर के निधन की चौंकाने वाली खबर सामने आई है तो वहीं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और काजोल की लाडली बेटी नीसा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. इस रिपोर्ट में डिटेल से जानिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से सामने आ रही ऐसी ही पांच बड़ी खबरों के बारे में...

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 'फैमिली मैन 3' एक्टर रोहित बासफोर की मौत

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है. मनोज बाजपेयी की फिल्म 'फैमिली मैन 3' में दिख चुके एक्टर रोहित बासफोर का निधन हो गया है. सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. रोहित अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गए थे. एक्टर ने परिवार ने मर्डर की आशंका जताई है. अभी फिलहाल तो इस मामले की जांच पुलिस कर रही है.

बॉलीवुड में होगा अजय देवगन की बेटी नीसा देवगन का डेब्यू

बॉलीवुड के नेपो किड्स पर हमेशा डिबेट चलती है. कुछ स्टारकिड्स फिल्मों में एंट्री मारे बिना ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. इनमें से एक हैं अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा देवगन. अब नीसा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा हो रही है. हाल ही में मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने नीसा की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नीसा रेड और गोल्डन कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. नीसा की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मनीष ने कैप्शन में लिखा है, 'नीसा सिनेमा तुम्हारा इंतजार कर रहा है.' बस फिर क्या अब हर जगह नीसा के डेब्यू की चर्चा होने लगी है.

स्विमिंग पूल में मी-टाइम बिताते दिखे सलमान खान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी नई तस्वीरों के चलते सुर्खियों में छा गए हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरों की झलक दिखाई है. लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान स्विमिंग पूल में चिल करते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा है, 'एल्लो जी सनम हम आ गए.....अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी.' बता दें कि ये गाना सलमान खान की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' का है. ये फिल्म सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है.

फर्जी निकला गुरुनानक देव बने आमिर खान का पोस्टर

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आमिर खान की एक तस्वीर वायरल हो रही थी. इस तस्वीर में आमिर खान गुरु नानक देव बने हुए नजर आए थे. ऐसे में माना जा रहा था कि आमिर अपनी फिल्म में ये किरदार निभाते दिखेंगे. एक पोस्ट में दावा किया गया है कि ये पोस्टर AI की मदद से बनाया गया है और ये पूरी तरह से फेक है.

Strongly condemn the fake poster & teaser showing Amir Khan portraying Guru Nanak Dev Ji! This is a deliberate, disgusting attack on Sikh religious sentiments and a clear attempt to provoke the Sikh community.

The fake channel is misusing @TSeries' name to spread hatred,1/4 pic.twitter.com/uoGwrQKzUJ

— Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) April 27, 2025