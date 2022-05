Movies and Web Series This Week: प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जी5 वीकेंड को बनाएंगे खास, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ हो जाइए तैयार!

Movies and Web Series on OTT This Week: बाहर गर्मी से हर कोई बेहाल है. सूरज आग बरसा रहा है तो लू के थपेड़े भी कम नहीं. ऐसे में वीकेंड पर क्या किया जाए...कैसे बनाया जाए अपनी छुट्टियों को खास. अगर आप भी उलझे है इसी कश्मकश में तो आपकी ये उलझन हम सुलझा देते हैं. अपने वीकेंड पर कर लीजिए पॉपकार्न का इंतजाम, घर ले आइए ठंडी ठंडी कोल्डड्रिंक और देखिए ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज हुई धमाकेदार नई फिल्में और वेब सीरीज. चलिए बताते हैं कौन-कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज इस हफ्ते रिलीज हुई हैं.

RRR: रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर आरआरआर ने डेढ महीने पहले जो धूम मचाई वो हर कोई जानता है. अगर ये फिल्म आपने अब तक नहीं देखी है तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा. इस वीकेंड आरआरआर देखकर आप अपने वीकेंड को और भी खास बना सकते हैं. ये फिल्म जी 5 पर मौजूद है.

Panchayat 2: अमेजन प्राइम वीडियो पर पंचायत 2 वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है. इसका पहला सीजन भी जबरदस्त हिट रहा था और अब जीतेंद्र कुमार की ये सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ पूरी तरह तैयार है आपको गुदगुदाने के लिए. नीना गुप्ता इस सीरीज में अहम रोल में हैं.

The Kashmir Files: कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को करीब से देखना चाहते हैं तो द कश्मीर फाइल्स बेहतरीन फिल्म है. जिसे आप देख सकते हैं. जी 5 पर मौजूद इस फिल्म ने खूब कमाई की और खूब सुर्खियां बटोरी. अब ये फिल्म आपका मनोरंजन करने के लिए ओटीटी पर मौजूद है.



Acharya: हाल ही में मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण की फिल्म आचार्य रिलीज हुई है. फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल ना दिखा सकी लेकिन इस फिल्म के चर्चे खूब हुए. राम चरण के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े, सोनू सूद जैसे सितारे भी हैं.

12th Man: निर्देशक जीतू जोसेफ की ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा है. जिसमें हिल स्टेशन की कहानी दिखाई गई है जहां कुछ लोग घूमने जाते हैं. वहां हुए एक मर्डर की तहकीकात होती है. अगर क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मो के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. हॉटस्टार पर ये फिल्म मौजूद है.

यह भी पढ़ेंः ‘पिछले चार सालों से नहीं कमाया पैसा, Rocketry को लेकर बेहद डर में हूं’, एक्टर R Madhavan का खुलासा

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें