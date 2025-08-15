पार्टिशन की तकलीफ को बयां करती हैं ये 5 फिल्में, आज भी देखकर भर आती हैं लोगों की आंखें!

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनाई गई जिसमें पार्टीशन के दर्द को बयां किया गया है इन फिल्मों को बनाते और देखते समय हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वहीं आज भारत की आजादी के 79 साल पूरे हो गए हैं जिसको लोग बड़ी उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर फिर भी पुराने दिनों को याद करते हुए आज भी लोग भावुक हो जाते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिसमें पार्टिशन से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है.

PINJAR-

फिल्म 'पिंजर' में पार्टीशन के समय लोगों के बीच होने वाली समस्याओं के बारे में दिखाया है, ये फिल्म पार्टीशन के समय फैलने वाली नफरत और बदलते रिश्तों की कहानी है. जिसमें महिलाओं के दर्द को बखूबी बयां किया गया है. इस फिल्म को देख लोग भावुक हो गए थे.

GADAR-

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म 'गदर' में पार्टीशन के दौरान प्यार और बलिदान की कहानी को दर्शाया गया है. वहीं इस मूवी में विभाजन के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच फैली नफरत के बारे में भी बताया गया है. इस फिल्म को फैंस ने खूब पसंद किया था.

1947 EARTH-

बाप्सी सिधवा के उपन्यास क्रैकिंग इंडिया पर बनी फिल्म '1947 अर्थ' रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस मूवी में पोलियो से पीड़ित एक लड़की की कहानी को दिखाया जाता है जो कि पार्टीशन के समय काफी परेशानियों का सामना करती है.

TRAIN TO PAKISTAN-

फिल्म 'ट्रेन टू पाकिस्तान' साल 1998 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में पंजाब के एक ऐसे गांव की कहानी को बताया जाता है जो कि पार्टीशन के समय होने वाली लड़ाई का हिस्सा बन जाता है और लाशों से भरी एक ट्रेन गांव में आ पहुंचती है.

BENGAL 1947-

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'बंगाल 1947' एक प्रेम कहानी है जो कि पार्टीशन के समय कई कठिनाईयों से होकर गुजरती है और प्रेमी जोड़े को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.