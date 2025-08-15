पार्टिशन की तकलीफ को बयां करती हैं ये 5 फिल्में, आज भी देखकर भर आती हैं लोगों की आंखें!
Advertisement
trendingNow12882234
Hindi Newsबॉलीवुड

पार्टिशन की तकलीफ को बयां करती हैं ये 5 फिल्में, आज भी देखकर भर आती हैं लोगों की आंखें!

आजादी के इस पर्व पर पुराने दिनों को याद कर के लोगों की आंखों में पानी आ जाता हैं. इसलिए आज हम उन दिनों को याद करते हुए आपके लिए पार्टिशन से जुड़ी 5 फिल्में लेकर आए हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्टिशन की तकलीफ को बयां करती हैं ये 5 फिल्में, आज भी देखकर भर आती हैं लोगों की आंखें!

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनाई गई जिसमें पार्टीशन के दर्द को बयां किया गया है इन फिल्मों को बनाते और देखते समय हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वहीं आज भारत की आजादी के 79 साल पूरे हो गए हैं जिसको लोग बड़ी उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर फिर भी पुराने दिनों को याद करते हुए आज भी लोग भावुक हो जाते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिसमें पार्टिशन से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है.

 

PINJAR-

फिल्म 'पिंजर' में पार्टीशन के समय लोगों के बीच होने वाली समस्याओं के बारे में दिखाया है, ये फिल्म पार्टीशन के समय फैलने वाली नफरत और बदलते रिश्तों की कहानी है. जिसमें महिलाओं के दर्द को बखूबी बयां किया गया है. इस फिल्म को देख लोग भावुक हो गए थे.

 

GADAR-

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म 'गदर' में पार्टीशन के दौरान प्यार और बलिदान की कहानी को दर्शाया गया है. वहीं इस मूवी में विभाजन के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच फैली नफरत के बारे में भी बताया गया है. इस फिल्म को फैंस ने खूब पसंद किया था.

 

1947 EARTH-

बाप्सी सिधवा के उपन्यास क्रैकिंग इंडिया पर बनी फिल्म '1947 अर्थ' रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस मूवी में पोलियो से पीड़ित एक लड़की की कहानी को दिखाया जाता है जो कि पार्टीशन के समय काफी परेशानियों का सामना करती है.

 

TRAIN TO PAKISTAN-

फिल्म 'ट्रेन टू पाकिस्तान' साल 1998 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में पंजाब के एक ऐसे गांव की कहानी को बताया जाता है जो कि पार्टीशन के समय होने वाली लड़ाई का हिस्सा बन जाता है और लाशों से भरी एक ट्रेन गांव में आ पहुंचती है.

 

BENGAL 1947-

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'बंगाल 1947' एक प्रेम कहानी है जो कि पार्टीशन के समय कई कठिनाईयों से होकर गुजरती है और प्रेमी जोड़े को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

TAGS

TOP 5 PARTITION MOVIESPINJARTrain to PakistanBENGAL 1947

Trending news

आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
;