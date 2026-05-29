टॉप रेटेड हॉरर फिल्म पर चली CBFC की कैंची, 38 सेकंड का सीन हटते ही भड़के लोग; फैंस बोले- ‘मजा खराब कर दिया’

इंडिया में लंबे इंतजार के बाद साल 2026 की मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज था, लेकिन रिलीज के बाद कई दर्शक नाराज नजर आए, इसकी वजह फिल्म के कुछ अहम सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलना था.
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करी बार्कर के निर्देशन में बनी फिल्म Obsession को भारत में A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया. इसके बावजूद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म के दो बड़े सीन्स हटा दिए. खबरों के मुताबिक, फिल्म का एक सीन बेहद हिंसक था, जबकि दूसरा इंटीमेट सीन था. इन दोनों कट्स के बाद फिल्म की कुल स्ट्रीमिंग टाइमिंग 38 सेकंड कम हो गई.
फिल्म से हटाया इंटीमेट सीन
फिल्म की असली स्ट्रीमिंग टाइमिंग 1 घंटा 50 मिनट थी, लेकिन इंडियन ऑडियंस को थोड़ा छोटा वर्जन देखने को मिला. इतना ही नहीं, फिल्म में एंटी-स्मोकिंग और एंटी-अल्कोहल मैसेज भी एड किए गए. सेंसर बोर्ड के मुताबिक, 24 सेकंड का खतरनाक सीन ज्यादा क्रूर था, इसलिए उसे हटाया गया. वहीं 14 सेकंड का इंटीमेट सीन भी कट कर दिया गया.
#CBFC Deletes 38 Seconds Of Footage in #Obsession censors scenes Of Extreme Violence, graphic Sexual activity
Just Indian CBFC Things
Uncensored Version Coming On Digital — JUNE 2nd pic.twitter.com/2yw2l5XAPa
— Prithwiraj Roy (@PRITHWIRAJ_R0Y) May 29, 2026
सीन कट से गुस्साए लोग
ऑडियंस को CBFC का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा जब फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है, तो फिर बड़े लोगों के लिए बने कंटेंट में इतनी कटौती करने का क्या मतलब है.
A सर्टिफिकेट के बाद सीन कट क्यों?
एक सोशल मीडिया यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, ‘अगर A-रेटेड फिल्म से भी हिंसा और इंटीमेट सीन्स हटाने हैं, तो फिर A सर्टिफिकेट देने का फायदा क्या है?’. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन कट्स की वजह से फिल्म की कहानी और इमोशनल फ्लो पर असर पड़ा है. ऑडियंस के मुताबिक, हॉरर फिल्मों का असली असर ऐसे ही सीन्स से बनता है.
सोशल मीडिया पर कई लोग CBFC पर जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी का आरोप लगा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने ‘सुपरमैन’ और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों का एग्जांपल देते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड लगातार फिल्मों में ज्यादा कट्स कर रहा है. फिलहाल ‘ऑब्सेशन’ को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और फैंस अब बिना कट वाला वर्जन देखने की मांग कर रहे हैं.
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