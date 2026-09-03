8 दिन में टूट गया Toxic का गुरूर! पहले दिन 100 Cr कमाने के बाद हर दिन घट रहा कलेक्शन; क्या निकाल पाएगी 500 Cr का बजट?

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ सिनेमाघरों में ऑडियंस का ध्यान खींच रही है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आजादी के बाद के गोवा के बैकग्राउंड पर आधारित है. कहानी में एक गैंगस्टर की जिंदगी, वफादारी, हिंसा और बदले की भावना को दिखाया गया है. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. ये पैन-इंडिया फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज की गई है.
शुरुआती दिनों में ऑडियंस से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब फिल्म को नॉर्मल वीकडेज में धीमी रफ्तार का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, फिल्म की शुरुआत काफी शानदार रही थी, लेकिन हफ्ते के बीच में टिकट खिड़की पर ऑडियंस की गिनती में कमी देखी जा रही है. फिल्म को जिस बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था, उसे देखते हुए अब इसके दूसरे वीकेंड पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिके रहने के लिए फिल्म को आने वाले शनिवार और रविवार को अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करनी होगी, ताकि रफ्तार फिर बढ़ सके.
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने अपनी रिलीज के 8वें दिन यानी बुधवार को भारत में करीब 5.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. ये आंकड़ा मंगलवार के 7.85 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 35 फीसदी कम है. सोमवार को फिल्म ने 13,400 शोज से 7.65 करोड़ रुपये जुटाए थे. मंगलवार को 12,894 शोज से थोड़ी बढ़त दिखी थी, लेकिन बुधवार को 12,432 शोज मिलने के बावजूद कमाई गिरकर 5.10 करोड़ पर आ गई. ये गिरावट साफ दिखाती है कि कामकाजी दिनों में फिल्म पर दबाव बढ़ रहा है और ऑडियंस की गिनती घट रही है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गिरावट के बावजूद फिल्म ने दुनियाभर में 320 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब लगभग 234.70 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 280.25 करोड़ रुपये हो गया है. विदेशी बाजारों से 8वें दिन फिल्म को करीब 1 करोड़ रुपये ग्रॉस मिले, जिससे ओवरसीज की कुल कमाई 41.75 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इस तरह ‘टॉक्सिक’ का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब लगभग 322 करोड़ रुपये के आसपास दर्ज किया गया है.
भाषाओं के हिसाब से देखा जाए तो 8वें दिन हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की. हिंदी में फिल्म ने 9,009 शोज के साथ 3.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 13.19 फीसदी रही. वहीं, यश के अपने होम ग्राउंड यानी कन्नड़ वर्जन ने 1,099 शोज से 1.35 करोड़ रुपये जुटाए. खास बात ये रही कि कन्नड़ में ऑडियंस की मौजूदगी सबसे ज्यादा 21.70 फीसदी दर्ज की गई. इसके अलावा तेलुगु भाषा से 40 लाख, तमिल से 17 लाख और मलयालम भाषा से केवल 3 लाख रुपये की कमाई दर्ज की गई.
थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि दिन के मुकाबले रात के शोज में लोगों की भीड़ कुछ बेहतर रही. हिंदी वर्जन में रात के समय सबसे ज्यादा 16.46 फीसदी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली. वहीं कन्नड़ में दोपहर के शोज में 27.38 फीसदी और रात में 19.31 फीसदी लोग पहुंचे. तेलुगु में रात के वक्त 17.50 फीसदी और तमिल में 16.64 फीसदी दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. हालांकि, देर शाम के शोज से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बुधवार की कुल कमाई मंगलवार से काफी कम रही, जिससे दूसरे हफ्ते की चुनौती बढ़ गई है.