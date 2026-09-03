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8 दिन में टूट गया Toxic का गुरूर! पहले दिन 100 Cr कमाने के बाद हर दिन घट रहा कलेक्शन; क्या निकाल पाएगी 500 Cr का बजट?

Toxic Collection Day 8: सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने शानदार शुरुआत के साथ बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था, लेकिन अब फिल्म की कमाई को देखने के बाद हर कोई हैरान है, जो हर दिन के साथ कम होती जा रही है. धीरे-धीरे सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ कम होती जा रही है, जिसका सीधा असर इस फिल्म की कमाई पर पड़ रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 03, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:33 AM IST
8 दिन में टूट गया Toxic का गुरूर! पहले दिन 100 Cr कमाने के बाद हर दिन घट रहा कलेक्शन; क्या निकाल पाएगी 500 Cr का बजट?
Image Credit: यश की ‘टॉक्सिक’ वीकडेज में बॉक्स ऑफिस पर कर रहे संघर्ष (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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