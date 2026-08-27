Toxic Ending Explained: टॉक्सिक का आखिरी ट्विस्ट कर देगा हैरान, टिकट था असली या राया का वहम? समझें पूरा क्लाइमेक्स

अगर आप भी 'टॉक्सिक' देखने गए और फिल्म देखने के बाद थिएटर से निकलते ही आप के मन में सवाल आए कि अरे, ये हुआ क्या? तो आप अकेले नहीं हैं. फिल्म की कहानी सीधी तरह से नहीं चलती. इसमें अलग-अलग टाइमलाइन, डबल रोल और चार अहम महिला किरदार हैं. कहानी कभी 1940 के दशक के गोवा तो कभी मकाऊ पहुंचती है. इसी वजह से कई दर्शकों के लिए फिल्म की घटनाओं को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर 'टॉक्सिक' में वास्तव में क्या होता है.
फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है, जो खुद को ही बर्बाद कर लेता है. राया और गंगा भाई-बहन हैं और हिंसा के माहौल में पले-बढ़े हैं. उनकी मां (संजीदा शेख) उनके पिता की हत्या कर देती है और वेश्यावृत्ति करने लगती है. उसे बच्चों की परवरिश करने से ज़्यादा उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाने में दिलचस्पी है. वह गंगा को बेचने की कोशिश करती है, जबकि दोनों बच्चे एक-दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदा रहते हैं. इसके बाद से, राया और गंगा के लिए सिर्फ एक-दूसरे का ही परिवार होता है. उनकी ज़िंदगी में बाकी सभी लोग या तो कोई जरिया होते हैं, या खतरा, या फिर कुछ समय का सहारा..
वहीं, राया और नादिया का एक बच्चा है जिसका नाम टिकट (या यश) है, और वही 'टॉक्सिक' की कहानी सुनाता है. एक घटना की वजह से राया और नादिया के बीच दूरियां आ जाती हैं, इसलिए टिकट राया से दूर बड़ा होता है. रेबेका के साथ टिकट की शादी रुक जाती है, और इसी दौरान राया, सल्वाडोर के गोवा वाले साम्राज्य पर कब्ज़ा करने के लिए उसे मार देता है. बाद में, उस गैंगस्टर का मेलिसा (रुक्मिणी वसंत) के साथ एक और बच्चा होता है, जिसका नाम एडम है. लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, उसे लगने लगता है कि उसका बड़ा बेटा टिकट, उसकी बनाई हुई हर चीज़ को बर्बाद करने पर तुला हुआ है.
फिल्म के दूसरे हिस्से में, हम देखते हैं कि टिकट, राया को परेशान करता है. राया उसे दूर रखने की पूरी कोशिश करता है और साथ ही मकाऊ में अपना साम्राज्य भी बढ़ाता है. जब टिकट एडम को अगवा करके उसे उसी तरह मारने की कोशिश करता है जैसे राया ने उसे मारने की कोशिश की थी, तो उसका प्लान नाकाम हो जाता है. बचपन में मारने की कोशिश करने वाले पिता से नफ़रत करने के बावजूद, जब टिकट को राया को मारने का मौका मिलता है, तो वह ऐसा नहीं करता, बल्कि एक हमले से उसकी जान भी बचाता है. लेकिन जल्द ही, फ़िल्म में एक ट्विस्ट आता है.
'टॉक्सिक' के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, जो दर्शकों द्वारा अब तक देखी गई हर चीज़ पर सवाल खड़े कर देता है. फिल्म की कहानी सुनाने वाला 'टिकट' असल में राया की कल्पना का हिस्सा निकलता है और इस तरह, वह एक अविश्वसनीय नैरेटर साबित होता है. राया ने असल में सालों पहले टिकट को मार डाला था और जब उसका मन बदला, तो वह उसे बचा नहीं पाया. गंगा और नादिया की मौत से पहले ही वह सदमे में था, और समय बीतने के साथ यह घटना उसे और भी बुरी हालत में धकेल देती है.
राया का 'टिकट' वाला रूप ही उसके बनाए सब कुछ उसके करियर से लेकर उसके परिवार तक को बर्बाद कर रहा था. उसकी पार्टनर मेलिसा और उसके गैंग के सदस्य, जैसे करमाडी (सुदेव नायर), जानते थे कि उसका दिमाग भटक रहा है. एक समय मेलिसा एडम के साथ जाने की कोशिश भी करती है, जिसके बाद 'टिकट' एडम को किडनैप कर लेता है. फिल्म का क्लाइमैक्स तब होता है, जब राया को असलियत का पता चलता है और वह उस अफरा-तफरी के आगे हार मान लेता है. जब बर्फ का एवलांच उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो वह आखिरकार उस बेटे को गले लगाता है जिसे उसने हमेशा खुद से दूर रखा था. और फिर सीन ब्लैकआउट हो जाता है.
अगर 'टॉक्सिक' के अंत को सच मानें, तो इसका मतलब है कि राया का दिमाग टूट चुका है, लेकिन उसने उस बच्चे को अपना लिया है जिसे उसने पहले बदले की भावना के कारण नहीं माना था. वह एक सीन में कहता है कि जिन चीज़ों से वह प्यार करता था, उन्हें खोने के बाद अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है. आखिर में यह बात सच भी लगती है. जब वह अपनी मानसिक स्थिति को स्वीकार कर लेता है, तो उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं जो उसे परेशान करती रहती हैं.
एक 'टॉक्सिक' इंसान अपनी बर्बादी और अपने कामों के नतीजों को देखता है, साथ ही उन लोगों के कामों को भी जिनसे वह प्यार करता है. लेकिन चूंकि फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा 'टिकट' सुनाता है और बाद में राया की नज़र से दिखाया जाता है, इसलिए हो सकता है कि जो कुछ दिखाया गया है. उसमें से बहुत कुछ असल में हुआ ही न हो. फ़िल्म के अंत का मतलब हर कोई अपने-अपने तरीके से निकाल सकता है.