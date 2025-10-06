टॉक्सिक मर्द समाज में... बेटे शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' पर क्या बोल गए पिता पंकज कपूर?

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ साल 2019 में रिलीज हुई थी. इसमें एक्टर के किरदार को लेकर विवाद हुआ था. अब इस पर शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर ने बात की. उन्होंने ‘कबीर सिंह’ फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ उस हकीकत को दिखाती है, जो पहले से ही समाज में मौजूद है और यह टॉक्सिक मस्कुलैनिटी का महिमामंडन नहीं करती.

कबीर सिंह को बताया समाज का आईना

एक इंटरव्यू में अभिनेता ने पिछले कुछ सालों में शाहिद के करियर के बारे में खुलकर बात की, हैदर, फर्जी और कबीर सिंह में उनके काम की तारीफ की. पंकज कपूर ने कहा, 'उन्होंने कबीर सिंह में भी अच्छा काम किया है'. जब उनसे सवाल किया गया कि इसमें टॉक्सिक व्यवहार को दिखाया गया है जिसकी काफी आलोचना हुई थी, इस बारे में क्या कहेंगे'? इस पर एक्टर ने कहा, 'यह ठीक है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि टॉक्सिक पुरुष मौजूद नहीं है. यह समाज में मौजूद है, और क्योंकि किसी ने इस पर फिल्म बनाई, इसलिए हमने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. यह हमारा अपना नजरिया है'.

Add Zee News as a Preferred Source

सीनीयर कलाकार ने आगे बताया कि एक कलाकार का काम सच्चाई को दिखाना है, उसे साफ-सुथरा बनाना नहीं. उन्होंने कहा, 'फिल्में दुनिया को वैसी ही दिखाती हैं जैसी वह है, वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं. कबीर सिंह में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें कई कमियां हैं. लेकिन यही बात इसे अलग बनाती है, सिनेमाई कहानी अक्सर जो है पहले से अस्तित्व में है उन पर चर्चाओं को जन्म देती है'.

हैदर में निखरा शाहिद का काम-पंकज कपूर

शाहिद के सफर पर बात करते हुए पंकज ने माना कि उनके बेटे का असली टैलेंट 2014 में विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर से सामने आया. उन्होंने कहा, 'काफी समय से मैं उसे और दूसरों को यही बताता रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ ड्रामा है और किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है. उसे सिर्फ अच्छे लड़के वाले रोल ही मिल रहे थे. विशाल भारद्वाज ने उसे निखारा. इन फिल्मों ने आगे चलकर शाहिद के अंदर के अभिनेता को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई. शाहिद इस बात को लेकर भी समझदार हो गए थे कि कौन सी फिल्में करनी हैं और कौन सी नहीं. उन्होंने हैदर में तो कमाल का अभिनय किया ही, फर्जी में भी कमाल का काम किया है'.