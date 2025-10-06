Advertisement
trendingNow12949892
Hindi Newsबॉलीवुड

टॉक्सिक मर्द समाज में... बेटे शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' पर क्या बोल गए पिता पंकज कपूर?

पंकज कपूर ने बेटे शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' को लेकर हुए विवाद पर बात की. उन्होंने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह फिल्म समाज की असली समस्या को दिखाती है. उन्होंने कहा कि टॉक्सिक मस्कुलैनिटी आज भी समाज में मौजूद है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉक्सिक मर्द समाज में... बेटे शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' पर क्या बोल गए पिता पंकज कपूर?

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ साल 2019 में रिलीज हुई थी. इसमें एक्टर के किरदार को लेकर विवाद हुआ था. अब इस पर शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर ने बात की. उन्होंने ‘कबीर सिंह’ फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ उस हकीकत को दिखाती है, जो पहले से ही समाज में मौजूद है और यह टॉक्सिक मस्कुलैनिटी का महिमामंडन नहीं करती.

कबीर सिंह को बताया समाज का आईना

एक इंटरव्यू में अभिनेता ने पिछले कुछ सालों में शाहिद के करियर के बारे में खुलकर बात की, हैदर, फर्जी और कबीर सिंह में उनके काम की तारीफ की. पंकज कपूर ने कहा, 'उन्होंने कबीर सिंह में भी अच्छा काम किया है'. जब उनसे सवाल किया गया कि इसमें टॉक्सिक व्यवहार को दिखाया गया है जिसकी काफी आलोचना हुई थी, इस बारे में क्या कहेंगे'? इस पर एक्टर ने कहा, 'यह ठीक है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि टॉक्सिक पुरुष मौजूद नहीं है. यह समाज में मौजूद है, और क्योंकि किसी ने इस पर फिल्म बनाई, इसलिए हमने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. यह हमारा अपना नजरिया है'.

Add Zee News as a Preferred Source

सीनीयर कलाकार ने आगे बताया कि एक कलाकार का काम सच्चाई को दिखाना है, उसे साफ-सुथरा बनाना नहीं. उन्होंने कहा, 'फिल्में दुनिया को वैसी ही दिखाती हैं जैसी वह है, वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं. कबीर सिंह में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें कई कमियां हैं. लेकिन यही बात इसे अलग बनाती है, सिनेमाई कहानी अक्सर जो है पहले से अस्तित्व में है उन पर चर्चाओं को जन्म देती है'.

हैदर में निखरा शाहिद का काम-पंकज कपूर

शाहिद के सफर पर बात करते हुए पंकज ने माना कि उनके बेटे का असली टैलेंट 2014 में विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर से सामने आया. उन्होंने कहा, 'काफी समय से मैं उसे और दूसरों को यही बताता रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ ड्रामा है और किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है. उसे सिर्फ अच्छे लड़के वाले रोल ही मिल रहे थे. विशाल भारद्वाज ने उसे निखारा. इन फिल्मों ने आगे चलकर शाहिद के अंदर के अभिनेता को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई. शाहिद इस बात को लेकर भी समझदार हो गए थे कि कौन सी फिल्में करनी हैं और कौन सी नहीं. उन्होंने हैदर में तो कमाल का अभिनय किया ही, फर्जी में भी कमाल का काम किया है'.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Acter Shahid Kapoor

Trending news

पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
;