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एक दम धांसू निकला 'टॉक्सिक' का टीजर, खूबसूरत हसीनाओं के बीच फंसे यश; डेढ़ मिनट में दिखा बोल्डनेस और ताबड़तोड़ एक्शन

Toxic Teaser Release: साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का आखिरकार टीजर सामने आ गया है. कई बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली फिल्म 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. डेढ़ मिनट का यह टीजर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा देगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:12 PM IST
एक दम धांसू निकला 'टॉक्सिक' का टीजर, खूबसूरत हसीनाओं के बीच फंसे यश; डेढ़ मिनट में दिखा बोल्डनेस और ताबड़तोड़ एक्शन
Image Credit: धांसू है यश की &#039;टॉक्सिक&#039;का टीजरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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