एक दम धांसू निकला 'टॉक्सिक' का टीजर, खूबसूरत हसीनाओं के बीच फंसे यश; डेढ़ मिनट में दिखा बोल्डनेस और ताबड़तोड़ एक्शन

Toxic Teaser Release: साउथ सुपरस्टार यश बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. रणबीर कपूर की 'रामायण' में रावण बनने से पहले वह 'टॉक्सिक' से थिएटर में धमाल मचाने वाले हैं. कई बार पोस्टपोन होने के बाद अब आखिरकार फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. हाल ही में फिल्म का डेढ़ मिनट का टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें यश का खूंखार अंदाज देखने को मिल रहा है.
इस डेढ़ मिनट के टीजर में खतरनाक एक्शन और बोल्डनेस की भरमार देखने को मिल रही है. इसके साथ ही 'टॉक्सिक' के इस लेटेस्ट टीजर में फिल्म की लेडी स्टार कास्ट की पहली झलक भी रिवील की गई है. आइए, सबसे पहले 'टॉक्सिक' के टीजर पर नजर डालते हैं.
देखें टॉक्सिक टीजर
यश के नए टीजर की बात करें तो इसे मेकर्स ने 'लेडीज एंड लेडीज' नाम दिया है. 1 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में यश के कई इंटीमेट सीन देखने को मिलते हैं. इसके अलावा नयनतारा ने अकेले ही भौकाल काट दिया है. वह कभी बाइक चलाती नजर आ रही हैं, तो कभी बंदूक से गुंडों का काम तमाम करती दिख रही हैं. कुल मिलाकर डेढ़ मिनट के इस इंट्रोडक्शन वीडियो ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. इस वीडियो में पांच हसीनाओं के बीच यश फंसे नजर आ रहे हैं.
वहीं, टीजर की शुरुआत एक डेंजर सायरन के साथ होती है, जिसमें साफ लिखा गया है कि 'बच्चे इससे दूर रहें.' इसमें आगे लिखा है कि पेरेंट्स खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके बच्चे इस फिल्म से दूर रहें और दादा-दादी भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों के बच्चे इस फिल्म से दूर रहें. इसके बाद समुद्र किनारे यश के साथ कियारा आडवाणी नजर आती हैं. फिर स्क्रीन पर बाइक दौड़ती हुई आती है, जिसे नयनतारा चलाती हैं. एक्ट्रेस का यह लुक देख आपके होश उड़ जाएंगे. इसके बाद कियारा आडवाणी की एंट्री होती है, जिसमें वह फुल मेकअप में नजर आती हैं. फिल्म में वह यश की लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आने वाली हैं.
इसके बाद टीजर में यश की एंट्री होती है. वहां तारा सुतारिया भी नजर आती हैं, जिनका लुक जबरदस्त दिख रहा है. हालांकि, उनके किरदार के कई शेड्स देखने को मिलेंगे. रुक्मिणी वसंत भी टीजर में सिंपल अंदाज में नजर आ रही हैं, लेकिन वह फिल्म में जमकर एक्शन करती दिखाई देंगी. टीजर में उनके हाथ में बंदूक भी नजर आती है. हुमा कुरैशी का लुक भी काफी फाड़ू लग रहा है. इस टीजर में सबसे ज्यादा एक्शन सीन नयनतारा के हैं. आखिर में यश कहते दिखते हैं, 'लेडीज एंड लेडीज, एक-एक करके आओगी या एक साथ आओगी?' कुल मिलाकर 'टॉक्सिक' का टीजर काफी धांसू है.