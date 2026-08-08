/टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज, खतरनाक गैंगस्टर लुक में दिखे रॉकी भाई, एक्शन के साथ रोमांस का भी तड़का; हसीनाओं की अदाओं ने उड़ाए होश

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. ट्रेलर में फिल्म की कहानी की एक झलक देखने को मिलती है. इसमें नजर आता है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने यश को अब तक के सबसे अलग और डार्क अंदाज में पेश किया है.
बता दें कि ‘KGF’ फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बाद यश की अगली फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. ऐसे में ‘Toxic’ का ट्रेलर भी दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ रोमांस और गैंगस्टर की दुनिया का दमदार मेल देखने को मिलेगा.
यश की फिल्म ट्रेलर का बेहद डार्क और स्टाइलिश नजर आया है. एक्टर एक ऐसे रोल में नजर आ रहे रहे हैं, जिसमें उनका रॉ और इंटेंस अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म की कहानी गैंगस्टर की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है, जहां एक्शन के साथ रिश्तों और भावनाओं की भी अहम भूमिका होगी. उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि एक्टर डबल रोल में नजर आएंगे.
ट्रेलर यश के किरदार 'राया' की खतरनाक दुनिया की गहरी झलक दिखाता है. गोवा की बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो ताकत, अपराध, परिवार और धोखे की कहानी है, और इन सबके केंद्र में राया है. जहां यश को कई दमदार और शानदार पल मिलते हैं, वहीं ट्रेलर फिल्म की बाकी कास्ट नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत पर भी फोकस किया गया है. ऐसा लगता है कि हर किरदार का राया की दुनिया में कोई न कोई रोल है. इसमें गीतू मोहनदास का खास विज़ुअल स्टाइल साफ दिखता है. शानदार प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्टाइलिश एक्शन और डार्क टोन 'Toxic' को एक ऐसी दुनिया देते हैं जो आम गैंगस्टर फिल्मों से कहीं आगे है.
फिल्म ने अपने किरदारों के शानदार लुक और प्रमोशनल मटीरियल से पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है, जिससे यश के साथ मोहनदास के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है. अपनी डार्क और स्टाइलिश दुनिया, ज़बरदस्त एक्शन और बड़े स्टार्स वाली कास्ट के साथ, 'टॉक्सिक' अब साल की सबसे बड़ी थिएटर रिलीज़ में से एक बनने की तैयारी कर रही है.
फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है, अब ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. ऐसे में अब फैंस को यह देखने का इंतजार है कि यश और गीतू मोहनदास की यह जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या नया लेकर आती है.
फिल्म में यश के अलावा, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, और तारा सुतारिया जैसे सितारे अहम किरदार में नजर आएंगे. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए ऐसा समय चुना है, जो बॉक्स ऑफिस के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जा रहा है. अगस्त 2026 के दौरान ओणम, ईद और रक्षाबंधन जैसे कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.
गौरतलब है कि फिल्म की रिलीज डेट पहले कई बार बदली जा चुकी है. शुरुआत में 'टॉक्सिक' को 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाना था. उस समय इसका सीधा मुकाबला रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से होने वाला था. बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज को आगे बढ़ाकर 4 जून 2026 कर दिया. हालांकि इसके बाद भी फिल्म की रिलीज को एक बार फिर टाल दिया गया.
बता दें कि इस फिल्म के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक गीता मोहनदास और सुपरस्टार यश पहली बार साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस और यश की प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म को कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और मलयालम समेत छह भाषाओं में 26 अगस्त को रिलीज किया जाएगा.