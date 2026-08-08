/कुछ ही मिनटों में मिलियन पार! यश के धुआंधार एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स; जानें क्या कह रहे क्रिटिक्स?

साउथ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. इसी बीच फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. यश के दमदार अंदाज, सस्पेंस से भरपूर कहानी और शानदार विजुअल्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस ट्रेलर को ऑडियंस की ओर से जबरदस्त प्यार मिल रहा है और रिलीज के महज एक घंटे में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक घंटे में ट्रेलर ने कितने व्यूज का आंकड़ा पार कर दिया है?