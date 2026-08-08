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कुछ ही मिनटों में मिलियन पार! यश के धुआंधार एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स; जानें क्या कह रहे क्रिटिक्स?

Toxic Trailer Reaction or Views: साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी बज क्रिएट कर दिया है. वहीं इस ट्रेलर ने रिलीज के करीब 1 घंटे के अंदर ही यूट्यूब पर 1.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:04 PM IST
कुछ ही मिनटों में मिलियन पार! यश के धुआंधार एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स; जानें क्या कह रहे क्रिटिक्स?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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