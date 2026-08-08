/कुछ ही मिनटों में मिलियन पार! यश के धुआंधार एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स; जानें क्या कह रहे क्रिटिक्स?

साउथ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. इसी बीच फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. यश के दमदार अंदाज, सस्पेंस से भरपूर कहानी और शानदार विजुअल्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस ट्रेलर को ऑडियंस की ओर से जबरदस्त प्यार मिल रहा है और रिलीज के महज एक घंटे में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक घंटे में ट्रेलर ने कितने व्यूज का आंकड़ा पार कर दिया है?
यश की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर 5 लैंग्वेज रिलीज किया गया है, जो हिंदी के साथ-साथ तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में धमाल मचा रहा है. लेकिन बाकी भाषाओं के मुताबिक, ऑडियंस ने सबसे ज्यादा प्यार हिंदी वर्जन पर लुटाया है, जिसने रिलीज होते ही व्यूज की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ दिया.
फिल्म ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर शाम 7 बजे सभी प्लेटफॉर्म और भाषाओं में रिलीज किया गया था. लेकिन हिंदी ट्रेलर ने महज 1 घंटे में ही 18 लाख व्यूज पार कर गया. वहीं कन्नड़ वर्जन को 7.74 लाख, तेलुगु को 3.78 लाख, तमिल को 2.68 लाख और मलयालम ट्रेलर को 90 हजार व्यूज मिले. 5 लैंग्वेज का आंकड़ा जोड़ें तो ट्रेलर करीब 27 लाख व्यूज बटोर चुका है. इससे साफ है कि यश का क्रेज देशभर की ऑडियंस के बीच बना हुआ है. वहीं जिस समय ये खबर लिखी जा रही है, उस समय इस फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर 2 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं.
‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की कहानी का पूरी तरह से सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मेकर्स ने इसमें काफी सस्पेंस बनाया हुआ है. लेकिन ये कहानी रिश्तों, टकराव और रहस्य के आसपास घूमती नजर आती है. ट्रेलर में एक पिता और उसका बेटा हैं, जिनके बीच का रिश्ता धीरे-धीरे स्ट्रगल में बदलता दिखाई देता है.वहीं ट्रेलर की शुरुआत में बेटा अपने पिता से माफी मांगता नजर आता है, लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, वही बेटा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है.
अब फिल्म रिलीज होने के बाद देखना ये होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार और सम्मान का ये रिश्ता दुश्मनी में बदल गया? बाप-बेटे के इस अनसुलझे रिश्ते के पीछे छिपा सच क्या है, इसका खुलासा फिल्म की कहानी आगे करेगी. वहीं ट्रेलर में कियारा आडवाणी की भूमिका भी काफी दमदार दिखाई गई है, लेकिन क्या उनका किरादार कहानी को नया मोड़ देगा या पूरी कहानी की शुरुआत उन्हीं से होगी, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा.
'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तूफान आ गया और फैंस से लेकर सभी मूवी क्रिटिक्स एक्टिव हो गए. इसी बीच मूवी क्रिटिक्स तरण आदर्श ने ट्रेलर पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए लिखा, 'बोल्ड, रॉ, वाइल्ड, क्रेजी और अनआपोजेटिक... यश बड़ी स्क्रीन पर लावा की तरह वापसी करने जा रहे हैं और इसका असर बहुत ही जबरदस्त है.'
क्रिटिक्स के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'यश वर्सेस यश डबल धमाल... ट्रेलर बहुत ही बड़ा लग रहा है. मुझे नहीं लगता है कि इसका एक पार्ट काफी होगा. यश जल्द ही अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं.' फिल्म के ट्रेलर से इतना तो तय है कि लोग इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ में शानदार स्टारकास्ट देखने को मिलेगी. फिल्म में यश राया के किरदार में नजर आएंगे, जबकि कियारा आडवाणी नादिया की भूमिका निभा रही हैं. वहीं तारा सुतारिया रबेका और हुमा कुरैशी एलिजाबेथ का किरदार निभाएंगी. नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित की जा रही ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.