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अधूरी मोहब्बत का वो अमर तराना... जिसे सुनकर आज भी ठहर जाती हैं वक्त की सांसें; हर तन्हा मुसाफिर को सुकून देता है मीना कुमारी का ये गाना

Meena Kumari Evergreen Iconic Song: 70s के दशक का वह दौर, जब सादगी और शायराना अंदाज ने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी. ऐसा ही एक सदाबहार गाना, जो आज भी हर पीढ़ी के दिल में रचा-बसा है, जिसने अपने दौर में न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ थे. आज भी ये गाना अकेले में सुनने पर एक अलग ही सुकून देता है. क्या आपने सुना?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:57 AM IST
अधूरी मोहब्बत का वो अमर तराना... जिसे सुनकर आज भी ठहर जाती हैं वक्त की सांसें; हर तन्हा मुसाफिर को सुकून देता है मीना कुमारी का ये गाना
Image Credit: Meena Kumari Evergreen Iconic Song

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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