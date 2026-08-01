/अधूरी मोहब्बत का वो अमर तराना... जिसे सुनकर आज भी ठहर जाती हैं वक्त की सांसें; हर तन्हा मुसाफिर को सुकून देता है मीना कुमारी का ये गाना

70 के दशक के रोमांटिक और गजलनुमा गानों का जादू आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाया हुआ है. उस दौर के गानों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी, शायराना मिजाज और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक था. यही वजह है कि वे गाने समय की सीमाओं को पार कर आज भी ट्रेड बने हुए हैं. रेडियो के पुराने दौर से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग के दौर में इन गानों का का क्रेज लगातार बढ़ता ही गया है. आज की नई पीढ़ी भी इन गानों को उतना ही पसंद करती है, जितना उस पुराने दौर में किया गया था. इन्हीं सदाबहार गानों में एक ऐसा गाना भी है, जो आज भी हर किसी की जुबां पर रहता है.
ये खूबसूरत और इमोशनल गाना 70 के शुरुआती दौर में रिलीज होते ही छा गया था. इस गाने में इतनी मिठास है, जो आज भी दिल को सुकून देती है. गाने में मोहब्बत, लंबे इंतजार और मुलाकात के अहसास को बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है. इस गाने की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिलीज के 5 दशक बीत जाने के बाद भी ये लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. इसे इस फिल्म का सबसे यादगार और आइकॉनिक माना जाता है. हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी के करियर के सबसे एवरग्रीन रोमांटिक क्लासिक गाने ‘चलते-चलते यूं ही कोई मिल गया था’ की.
इस सदाबहार गाने को सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली और मखमली आवाज में पिरोया था. गाने का दिल छू लेने वाला म्यूजिक जाने-माने संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने तैयार किया था, जबकि इसके इमोशनल और सुकून देने वाले बोल मशहूर शायर कैफी आजमी की कलम से निकले थे. आवाज, बोल और संगीत का ये संगम इतना असरदार साबित हुआ कि ये गाना हिंदी सिनेमा के बेस्ट गानों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. आज भी जब भारतीय संगीत के सुनहरे दौर या पुराने क्लासिक गानों की बात होती है, तो इस गाने का जिक्र सबसे पहले और बड़े सम्मान के साथ आता है.
पर्दे पर इस खूबसूरत गाने को उस दौरान की खूबसूरत अदाकारा और ‘ट्रेजेडी क्वीन’ कहे जाने वाली मीना कुमारी पर फिल्माया गया था, जहां एक सीन में कमाल कपूर भी नजर आते हैं. मीना कुमारी का बेमिसाल अभिनय, उनके चेहरे के बदलते भाव और पारंपरिक मुजरा स्टाइल की प्रेजेंटेशन ने इस गाने में जान फूंक दी थी. इसके अलावा गाने में नजर आने वाला रॉयल सेट, डांस का अंदाज और बेहतरीन कैमरा वर्क इसके अट्रैक्शन को कई गुना बढ़ा देता है. यही वजह है कि ये महज एक गाना बनकर नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बेहद खूबसूरत और कभी न भूलने वाला सिनेमाई पल बन गया.
अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये गाना रेडियो, टीवी और तमाम स्टेज शोज में दशकों तक गूंजता रहा है. इतना ही नहीं, माजा जाता है 70 के दशक में इस गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे. आज के डिजिटल दौर में भी सोशल मीडिया और म्यूजिक एप्स पर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. यूट्यूब पर शेमारू के ऑफिशियल चैनल पर ही इस गाने को 84 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा इसके कई और वर्जन्स को भी लोगों ने लाखों बार सुना है. आज की युवा पीढ़ी भी जब इस गाने को सुनती है, तो उसे पुराने दौर के संगीत की असली खूबसूरती और उसकी गहराई का अहसास बखूबी होता है.
ये गाना 1972 में रिलीज हुई कमाल अमरोही की क्लासिक फिल्म ‘पाकीजा’ का है, जिसमें मीना कुमारी, राज कुमार, अशोक कुमार, नादिरा, कमाल कपूर और वीणा जैसे बड़े कलाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा था. ये फिल्म अपने गानों, शानदार सेट और इमोशनल कहानी के लिए जानी जाती है. खबरों की मानें तो इस फिल्म को बनने में कई साल का लंबा वक्त लगा था और उस दौर में इसका बजट करीब 1 से 1.5 करोड़ था और इसने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. आज ही ये फिल्म सिनेमा जगत के लिए मिल का पत्थर मानी जाती है.