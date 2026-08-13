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एक चाल और TRAITOR बेनकाब! अभिषेक मल्हान ने पलटा पूरा गेम, तीसरे एपिसोड में ही खोला बड़ा राज

Traitors 2: 'द ट्रेटर्स' इंडिया का दूसरा सीजन 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर टेलीकास्ट हो रहा है, शो के प्रीमियर होते ही कंटेस्टेंट्स, उनकी गेम और विनर को लेकर कई खबरें आना शुरू हो गई हैं. वहीं गेम की शुरुआत में ही जहां मुनव्वर फारूकी शो से आउट हो गए, तो वहीं कंटेंट क्रिएटर अभिषेक मल्हान ने एक ट्रेटर को बेनकाब कर दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 13, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:28 PM IST
एक चाल और TRAITOR बेनकाब! अभिषेक मल्हान ने पलटा पूरा गेम, तीसरे एपिसोड में ही खोला बड़ा राज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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