एक चाल और TRAITOR बेनकाब! अभिषेक मल्हान ने पलटा पूरा गेम, तीसरे एपिसोड में ही खोला बड़ा राज

‘द ट्रेटर्स 2’ ने ओटीटी पर दस्तक देते ही माहौल गर्म कर दिया है. 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुए इस सीजन के पहले तीन एपिसोड ने ऑडियंस को भरपूर ड्रामा, सस्पेंस और माइंड गेम का डोज दिया है. मेकर्स ने एक साथ तीन एपिसोड रिलीज कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया. शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच शक, गेम और भरोसे की जंग देखने को मिली. सोशल मीडिया पर भी शो के गेमप्ले और ट्रेटर्स की पहचान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है. गेम की शुरुआत ही ऐसे ट्विस्ट से हुई, जिसकी शायद किसी ने इमेजिनेशन नहीं की थी. चार ट्रेटर्स के तौर पर हरमान सिंह, कुल्लू, क्रिस्टल डिसूजा और शहनील गिल को चुना गया. इसके बाद चारों ने मिलकर ‘सर्कल ऑफ शक’ में मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाया.
वहीं दूसरे एपिसोड में मुनव्वर को पैलेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. हालांकि, बाहर जाने से पहले उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करते हुए साफ कर दिया कि वो इन्नोसेंट थे. इस खुलासे ने गेम में मौजूद खिलाड़ियों के बीच शक की लहर और तेज कर दी. मुनव्वर के जाने के बाद ‘द ट्रेटर्स 2’ का गेम एक नए मोड़ पर पहुंच गया. पहले दो एपिसोड में जहां ट्रेटर्स के पास फैसले लेने की ताकत थी, वहीं तीसरे एपिसोड में ये पावर इन्नोसेंट्स को सौंप दी गई.
अब इन्नोसेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने बीच छिपे ट्रेटर को पहचानें. यहीं से शो का असली माइंड गेम शुरू हुआ, क्योंकि एक गलत फैसला किसी भी इन्नोसेंट को अगला शिकार बना सकता था. इस मौके का सबसे शानदार इस्तेमाल अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान) ने किया. उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और गेम की समझ के दम पर हरमान सिंह पर शक जताया. अभिषेक ने सिर्फ अपनी राय रखने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी टीम को अपनी बातों पर भरोसा दिलाने की कोशिश की.
अभिषेक ने खुलकर हरमान को ट्रेटर बताया और उनके खिलाफ वोट किया. इसके बाद स्वेता तिवारी, अंस और प्रिस ने भी हरमान सिंह का नाम लिया. आखिरकार वोटिंग के दौरान हरमान शो के पहले ट्रेटर के रूप में बेनकाब हो गए. हरमान सिंह का पर्दाफाश होते ही गेम का पूरी तरह से बदल गया है. अब इन्नोसेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा गया है, जबकि बाकी ट्रेटर्स के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है.
अब सबसे दिलचस्प बात ये है कि अभिषेक मल्हान ने शुरुआत में ही अपनी मजबूत पकड़ दिखाकर साबित कर दिया कि वो इस गेम में सिर्फ खिलाड़ी बनकर नहीं, बल्कि गेम को पढ़ने वाले मास्टरमाइंड के तौर पर उतरे हैं. अब देखना होगा कि आगे कौन-सा ट्रेटर अगला निशाना बनता है और क्या अभिषेक की चालें लगातार कामयाब रहती हैं. बात करें शो के बाकि कंटेस्टेंट्स की तो, इस बार शो में काफी बड़े-बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी और फुकरा इंसान जैसे कई फेमस नाम शामिल हैं.