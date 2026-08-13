एक चाल और TRAITOR बेनकाब! अभिषेक मल्हान ने पलटा पूरा गेम, तीसरे एपिसोड में ही खोला बड़ा राज

‘द ट्रेटर्स 2’ ने ओटीटी पर दस्तक देते ही माहौल गर्म कर दिया है. 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुए इस सीजन के पहले तीन एपिसोड ने ऑडियंस को भरपूर ड्रामा, सस्पेंस और माइंड गेम का डोज दिया है. मेकर्स ने एक साथ तीन एपिसोड रिलीज कर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया. शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच शक, गेम और भरोसे की जंग देखने को मिली. सोशल मीडिया पर भी शो के गेमप्ले और ट्रेटर्स की पहचान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है. गेम की शुरुआत ही ऐसे ट्विस्ट से हुई, जिसकी शायद किसी ने इमेजिनेशन नहीं की थी. चार ट्रेटर्स के तौर पर हरमान सिंह, कुल्लू, क्रिस्टल डिसूजा और शहनील गिल को चुना गया. इसके बाद चारों ने मिलकर ‘सर्कल ऑफ शक’ में मुनव्वर फारूकी को निशाना बनाया.