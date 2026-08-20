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Traitor 2: मल्लिका शेरावत की ‘Fake Dolce Dress’ पर मचा बवाल, Uorfi Javed ने Shalini Passi पर साधा निशाना

Urfi Javed On Mallika Sherawat Fake Dolce Dress: कंटेंट क्रिएटर उर्फी जावेद ने रिएलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में मल्लिका शेरावत की कथित ‘नकली डोल्से’ ड्रेस को लेकर चल रहे विवाद पर तंज कसा है. उन्होंने शालिनी पासी और दूसरे कंटेस्टेंट्स की प्रायोरिटी पर सवाल उठाते हुए असली ट्रेटर को खोजने की बात कही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 20, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:40 PM IST
Traitor 2: मल्लिका शेरावत की ‘Fake Dolce Dress’ पर मचा बवाल, Uorfi Javed ने Shalini Passi पर साधा निशाना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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