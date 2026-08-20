Traitor 2: मल्लिका शेरावत की ‘Fake Dolce Dress’ पर मचा बवाल, Uorfi Javed ने Shalini Passi पर साधा निशाना

अमेजन प्राइम वीडियो ‘द ट्रेटर्स 2’ में इन दिनों गद्दार को खोजने से ज्यादा एक ड्रेस को लेकर गॉसिप हो रही है. ये मामला मल्लिका शेरावत की हरी ड्रेस से जुड़ा है, जिसे एक्ट्रेस ने डोल्से एंड गब्बाना का बताया है. शो में मल्लिका के इस आउटफिट को लेकर ऐसा सवाल उठा कि बात सीधे फैशन की प्रायोरिटी तक पहुंच गई. इस पूरे मामले में शालिनी पासी का नाम सामने आया, जिन्होंने ड्रेस को लेकर बात करना शुरू किया था. देखते ही देखते ये फैशन वाली बात शो के अंदर और बाहर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है.
इस मुद्दे की शुरूआत तब हुई, जब मल्लिका अपनी ड्रेस को लेकर बातचीत करती नजर आईं. शालिनी पासी, जो अपने लग्जरी फैशन सेंस और डिजाइनर कलेक्शन के लिए जानी जाती हैं, ने कथित तौर पर ड्रेस की असलियत पर सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मल्लिका की ड्रेस पर ब्रांड को उस समय देखा था, जब वो अपना माइक्रोफोन ठीक कर रही थीं.
शालिनी पासी ने अपनी बात को रखते हुए कथित तौर पर कहा कि ये डोल्से एंड गब्बाना की ड्रेस नहीं है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैशन एक्सपीरियंस का हवाला देते हुए बताया कि वो काफी कम उम्र से ही ब्रांडेड और कस्टमाइज्ड कपड़े पहनती आ रही हैं. उनकी बातों ने शो के कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ ऑडियंस के बीच भी खूब हलचल पैदा कर दी. अब जब ‘द ट्रेटर्स’ में हर कोई शक और पॉलिटिक्स के खेल में लगा हुआ है, ऐसे में उर्फी जावेद ने इस पूरे फैशन विवाद को अपने मजेदार अंदाज में ले लिया.
The Traitor 2 के ट्रेलर पर ऊर्फी जावेद का रिएक्शन वायरल हो रहा है. pic.twitter.com/84iRwmI9B9
— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) August 20, 2026
उर्फी ने उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा तंज कसा कि मामला और भी सुर्खियों में आ गया. उर्फी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शो का मकसद अब ये पता लगाना नहीं रह गया है कि असली ट्रेटर कौन है, बल्कि पूरा ध्यान इस बात पर चला है कि मल्लिका ने नकली डोल्से पहना है या असली. उनका ये कमेंट सीधे तौर पर शो में चल रही ड्रेस वाली बहस पर था और उन्होंने कंटेस्टेंट्स की गेम को लेकर प्रायोरिटी पर भी सवाल खड़ा कर दिया.
उर्फी ने वीडियो में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजाक में कहा कि जो भी कंटेस्टेंट फाइनल तक पहुंचेगा, उसे शायद ड्रेस की असलियत साबित करनी पड़ेगी, जबकि बाकी लोग गद्दार की तलाश करते रह जाएंगे. उनकी इस टिप्पणी ने पूरे विवाद को एक हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में पेश कर दिया. दरअसल, ‘द ट्रेटर्स’ का खेल शक, पॉलिटिक्स और धोखे पर आधारित है, इसलिए किसी ड्रेस की ब्रांडेड या नकली होने की बहस को लेकर उर्फी का तंज ऑडियंस को काफी मजेदार लगा. सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरे विवाद को लेकर अपना-अपना रिएक्शन दे रहे है.
फिलहाल, मल्लिका शेरावत और शालिनी पासी के बीच ड्रेस को लेकर उठी ये बात ‘द ट्रेटर्स 2’ की में एक अलग ही ट्विस्ट लेकर आई है. एक तरफ कंटेस्टेंट्स असली गद्दार को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फैशन की ये बहस शो के बाहर भी सुर्खियां बटोर रही है. उर्फी जावेद की रिएक्शन ने इस मामले को और दिलचस्प बना दिया है. अब देखना ये होगा कि आगे शो में गद्दार का पर्दाफाश होता है या फिर मल्लिका की ड्रेस ही चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहती है.