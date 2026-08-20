Traitor 2: मल्लिका शेरावत की ‘Fake Dolce Dress’ पर मचा बवाल, Uorfi Javed ने Shalini Passi पर साधा निशाना

उर्फी ने वीडियो में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजाक में कहा कि जो भी कंटेस्टेंट फाइनल तक पहुंचेगा, उसे शायद ड्रेस की असलियत साबित करनी पड़ेगी, जबकि बाकी लोग गद्दार की तलाश करते रह जाएंगे. उनकी इस टिप्पणी ने पूरे विवाद को एक हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में पेश कर दिया. दरअसल, ‘द ट्रेटर्स’ का खेल शक, पॉलिटिक्स और धोखे पर आधारित है, इसलिए किसी ड्रेस की ब्रांडेड या नकली होने की बहस को लेकर उर्फी का तंज ऑडियंस को काफी मजेदार लगा. सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरे विवाद को लेकर अपना-अपना रिएक्शन दे रहे है.