'एक जोरदार थप्पड़ मारना...', साहिल ने रिदा के बयान पर साधा निशाना, Traitor 2 के विवाद ने पकड़ा तूल

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन शो के दौरान और उसके बाद सामने आए विवाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 'द ट्रेटर्स' की विनर रिदा थाराना और क्रिस्टल डिसूजा रही थीं. अब रिदा ने शो के एक कंटेस्टेंट साहिल सलाथिया पर बिना परमिशन उन्हें छूने और गले लगाने के आरोप लगाए हैं. रिदा का कहना है कि एक पार्टी के दौरान साहिल के व्यवहार से वो बेहद अनकम्फर्टेबल हो गई थीं और उनके लिए वहां रहना तक मुश्किल हो गया था. रिदा ने ये बात साहिल की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हुए कही. इसके बाद साहिल ने भी सोशल मीडिया पर रिदा के आरोपों और कमेंट्स पर अपना रिएक्शन दिया.