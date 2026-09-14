'एक जोरदार थप्पड़ मारना...', साहिल ने रिदा के बयान पर साधा निशाना, Traitor 2 के विवाद ने पकड़ा तूल

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन शो के दौरान और उसके बाद सामने आए विवाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 'द ट्रेटर्स' की विनर रिदा थाराना और क्रिस्टल डिसूजा रही थीं. अब रिदा ने शो के एक कंटेस्टेंट साहिल सलाथिया पर बिना परमिशन उन्हें छूने और गले लगाने के आरोप लगाए हैं. रिदा का कहना है कि एक पार्टी के दौरान साहिल के व्यवहार से वो बेहद अनकम्फर्टेबल हो गई थीं और उनके लिए वहां रहना तक मुश्किल हो गया था. रिदा ने ये बात साहिल की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हुए कही. इसके बाद साहिल ने भी सोशल मीडिया पर रिदा के आरोपों और कमेंट्स पर अपना रिएक्शन दिया.
'द ट्रेटर्स' के एक प्रोमो में रिदा साहिल सलाथिया पर काफी नाराज नजर आई थीं. उन्होंने उनके व्यवहार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि वो उन्हें 'एक जोरदार थप्पड़' मारना चाहती हैं. रिदा ने ये भी कहा था कि अब उन्हें समझ में आता है कि बड़े होने पर माता-पिता अपने बच्चों को क्यों पीटते हैं.
रिदा की इस कमेंट को साहिल ने बाद में एक रील में शामिल किया. इस रील में वो अपने माता-पिता के साथ मस्ती करते नजर आए. हालांकि, रिदा ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए अपने आरोपों को खुलकर सबके सामने रखा और बताया कि पार्टी के दौरान उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा. साहिल की रील पर रिएक्शन देते हुए रिदा ने लिखा,'जब आप उनसे इतना प्यार और दुलार कर रही हैं, तो क्या आप उन्हें शराब सहन करने की क्षमता और नशे में महिलाओं को अनकम्फर्टेबल महसूस न कराने का तरीका भी सिखा सकती हैं?'
रिदा ने आगे लिखा, 'उस पार्टी में उन्होंने मेरी परमिशन के बिना बार-बार मुझे गले लगाया और छुआ, मुझ पर गिर पड़े और इस हद तक मेरे ऊपर चढ़ गए कि मुझे बेहद अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ और पार्टी में रहना भी मुश्किल हो गया.' रिदा की इस टिप्पणी ने एक बार फिर शो से जुड़े विवाद को खबरों में ला दिया. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लेकर कहा कि साहिल के व्यवहार में उनकी परमिशन शामिल नहीं थी और इसी वजह से उन्हें पार्टी में परेशानी महसूस हुई.
रिदा के आरोप सामने आने के बाद साहिल ने भी अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखा. उन्होंने रीयूनियन के दिन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और रिदा कैमरे के सामने अपने आउटफिट्स दिखाते नजर आ रहे थे. इसी वीडियो के साथ साहिल ने एक लंबा कैप्शन लिखकर रिदा के कमेंट पर रिएक्शन दिया. साहिल ने लिखा, 'Riy-Duh! मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें चोट न पहुंचाने की कोशिश की. मैंने हमेशा बचकाना तरीका सोचा, चाहे वो राक्षस वाला इमोजी हो या अपने माता-पिता के साथ एक प्यारा सा वीडियो बनाना, तुम्हारे उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए जिनसे उन्हें सच में मुझसे ज्यादा दुख हुआ है.'
साहिल ने रिदा पर पलटवार करते हुए आगे लिखा, 'मैं अब भी स्कूल के बच्चे की तरह तुम्हें बातें करते हुए देखकर हंस रहा था, ये सोचकर कि तुम्हारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था. लेकिन तुम्हारे पिछले कमेंट ने लोगों को देखने का मेरा तरीका थोड़ा बदल दिया है, हो सकता है, तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाना पसंद हो या हो सकता है नहीं... हो सकता है... तुम अब भी एक अच्छी इंसान हो जो हर दिन बेहतर हो रही हो और बहुत जल्द अपने पहले वाले अच्छे रूप में वापस आ जाओगी.'
साहिल ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओ! तुम्हें बहुत सारी खुशियां भेज रहा हूं! भगवान तुम्हारा भला करे और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अंदर की सारी शक्तियों से इतने स्वस्थ हो जाओ कि सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही अपने आस-पास के लोगों को भी ठीक करने लग जाओ! मेरी स्टोरीज में कमेंट अटैच है. वो मेरे फीड के लिए बहुत ही खराब था.' साहिल के इस जवाब ने मामले को और भी ज्यादा हवा दे दी. एक तरफ रिदा ने पार्टी में अपनी परमिशन के बिना हुए व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं साहिल ने रिदा की कमेंट को गलत बताते हुए अपना रिएक्शन दिया.
'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की कहानी शो खत्म होने के बाद भी सोशल मीडिया पर अलग-अलग वजहों से छाया हुआ है. रिदा और साहिल के बीच सामने आया ये विवाद भी उसी कड़ी का हिस्सा है. दोनों की ओर से अपनी-अपनी बात पब्लिक किए जाने के बाद अब मामला सोशल मीडिया पर बहस का टॉपिक बन गया है. रिदा ने जहां अपने एक्सपीरियंस को सामने रखा है, वहीं साहिल ने अपने जवाब में रिदा के कमेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की है. फिलहाल, दोनों के रिएक्शन के बाद इस विवाद ने 'द ट्रेटर्स' के खत्म हो चुके सीजन को एक बार फिर खबरों में ला दिया है.