Add Zee Business As A Preferred Source
App

'एक जोरदार थप्पड़ मारना...', साहिल ने रिदा के बयान पर साधा निशाना, Traitor 2 के विवाद ने पकड़ा तूल

Traitor 2: 'ट्रेटर्स 2'की शुरुआत होते ही रिदा थाराना और साहिल सलाथिया के बीच अनबन देखने को मिली. मगर दोनों के बीच ये जुबानी जंग शो खत्म होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में है. रिदा ने साहिल को गाली तक दे दी थी और ये सवाल उठाया था कि आखिर उन्हें कंटेस्टेंट के तौर पर शो में क्यों लाया गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 14, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:56 AM IST
'एक जोरदार थप्पड़ मारना...', साहिल ने रिदा के बयान पर साधा निशाना, Traitor 2 के विवाद ने पकड़ा तूल

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या है हलतालिका तीज की व्रत कथा, मां पार्वती-शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त जानें
2
3
4
5