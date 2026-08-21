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'मैं उनके लिए एक ऐसा आदमी...' Traitor छोड़, श्वेता तिवारी के लिए दूल्हा ढूंढ रहीं Mallika Sherawat, एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना प्लान

Traitors 2: प्राइम वीडियो पर इस समय 'ट्रेटर्स 2' का लगातार बज बना हुआ है. वहीं गेम में आए दिन नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो में टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और मल्लिका शेरावत की दोस्ती भी ऑडियंस को बेहद पसंद आ रही है और अब मल्लिका ने अपनी दोस्त के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने की जिम्मेदारी ले ली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:38 PM IST
'मैं उनके लिए एक ऐसा आदमी...' Traitor छोड़, श्वेता तिवारी के लिए दूल्हा ढूंढ रहीं Mallika Sherawat, एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना प्लान

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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