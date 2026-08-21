'मैं उनके लिए एक ऐसा आदमी...' Traitor छोड़, श्वेता तिवारी के लिए दूल्हा ढूंढ रहीं Mallika Sherawat, एक्ट्रेस ने खुद बताया अपना प्लान

रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ में इस समय गेम के साथ-साथ कंटेस्टेंट्स की बॉन्डिंग भी खूब देखने को मिल रही है. खासकर मल्लिका शेरावत और श्वेता तिवारी की दोस्ती ऑडियंस का ध्यान खींच रही है. दोनों शो में अक्सर साथ समय बिताती और आपस में खुलकर बातें करती नजर आती हैं. हाल ही में छठे एपिसोड में दोनों की बातचीत की एक क्लिप काफी चर्चा में रही है, जिसमें श्वेता की डेटिंग लाइफ को लेकर मजेदार बातें हुईं.
शो के बिलियर्ड्स रूम में मल्लिका, श्वेता और रिया बातचीत कर रही थीं. इसी दौरान बात श्वेता की लव लाइफ पर पहुंच गई. मल्लिका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने श्वेता के लिए एक अच्छे यूरोपीय शख्स को ढूंढने की जिम्मेदारी ले ली है. उनका कहना है कि वो ऐसा इंसान होना चाहिए, जो श्वेता की कद्र करे और उन्हें खुश रखे. मल्लिका की ये बात सुनकर श्वेता पहली तो चौंक गईं, फिर हंसने लगीं.
इस एपिसोड में रिया ने मल्लिका से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि डेटिंग के मामले में भारतीय पुरुषों की तुलना में यूरोपीय पुरुष बेहतर होते हैं? मल्लिका ने इस सवाल का जवाब भी अपने बेबाक अंदाज में दिया. उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है और वो श्वेता के लिए सही इंसान जरूर तलाशेंगी. इस बातचीत पर श्वेता भी मजाक करते हुए कहती नजर आईं कि आखिर मल्लिका उनके पीछे क्यों पड़ी हैं. तभी शालिनी पासी ने बातचीत को रोकते हुए सभी से गेम पर ध्यान देने की बात कही.
‘द ट्रेटर्स’ में श्वेता अपनी पर्सनल लाइफ और पुराने रिश्तों को लेकर भी खुलकर बोल चुकी हैं. शो के पहले एपिसोड में करण जौहर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पिछली शादी से जुड़ी बातें शेयर की थीं. श्वेता की पहली शादी एक्टर राजा चौधरी से हुई थी. दोनों करीब 9 साल साथ रहे और साल 2007 में अलग हो गए. इसके बाद साल 2012 में उनका तलाक हो गया. बाद में श्वेता ने साल 2013 में अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया.
अभिनव कोहली के साथ रिश्ते में भी दोनों के बीच मतभेद सामने आए और साल 2019 में श्वेता ने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया. अब ‘द ट्रेटर्स 2’ में मल्लिका के साथ उनकी दोस्ती और डेटिंग को लेकर हुई बातचीत सुर्खियों में है. दोनों की मजेदार केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है. हालांकि, श्वेता की लव लाइफ को लेकर मल्लिका की बातें फिलहाल मजाक और दोस्ताना अंदाज में ही नजर आ रही हैं, लेकिन शो के दौरान उनकी ये बॉन्डिंग लगातार चर्चा में बनी हुई है.