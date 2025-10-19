मैं और अंकल तो चले सोने, करते रहो फी फी फी... 34 साल के रैपर ने दिल्ली कॉन्सर्ट में कराई फजीहत, सोशल मीडिया पर उड़ रही धज्जियां

Travis Scott Delhi Concert: US के फेमस रैपर-सिंगर ट्रैविस स्कॉट ने शनिवार, 18 अक्टूबर को भारत में अपने पहले कंसर्ट CIRCUS MAXIMUS के साथ डेब्यू किया. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनका शो ‘सोल्ड आउट’ बताया गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं. कुछ वीडियो में लोग खाली सीटें, बोरिंग एनवायरमेंट और लंबे इंतजार की शिकायत करते नजर आए. फैंस का कहना था कि स्टेडियम में माहौल वैसे नहीं था जैसे सोच कर वहां गए थे.

सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां स्टेडियम में लोग बोर होते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. एक फीमेल यूजर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ट्रैविस के गानों पर नाचती नजर आई, लेकिन उसके पास कोई और नहीं था. उसने कैप्शन में लिखा, ‘मैं अकेले वाइब करते कितना बचा पाऊंगी ट्रैविस? सच तो ये है कि कॉन्सर्ट की भीड़ दोनों ही डेड थे’. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है ट्रैविस 19 अक्टूबर को मुंबई में आने से बचेंगे.

फेमस रैपर-सिंगर ट्रैविस स्कॉट का दिल्ली कॉन्सर्ट

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन्स भी दे रहे हैं और बोले, ‘ट्रेविस भाई के लिए बुरा लग रहा है’. कई लोगों ने कॉन्सर्ट में लंबा इंतजार और खराब अरेंजमेंट्स की भी शिकायत की. एक यूजर ने लिखा, ‘सच बताऊं तो उन्होंने हमें लगभग 4 घंटे तक इंतजार करवाया और सिल्वर एरिया में पानी भी नहीं था. बाकी सब ठीक था, लेकिन सबसे नीरस भीड़ बैठने वाले हिस्से में थी’. दूसरे वीडियो में लोग सोते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वे ट्रैविस का इंतजार करते-करते थकान हो गए थे.

2025 की सबसे बड़ी अपकमिंग हॉरर फिल्म, जिसको लेकर छिड़ा विवाद, मेकर्स को जारी करना पड़ा स्टेटमेंट, 12 दिन बाद होगी रिलीज

यूजर्स शेयर कर रहे कॉन्सर्ट के ढेरों वीडियो

एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘मैं और अंकल जी तो चले सोने, करते रहो फी फी फी’. इस वीडियो पर भी यूजर्स के काफी सारे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोगों का कहा था, ‘लोगों को दोष देना ज्यादा सही नहीं होगा, आयोजकों को बेहतर कोई अच्छी डेट चुननी चाहिए थी और टिकटों की स्कैल्पिंग रोकनी चाहिए थी. इस वजह से स्टेडियम में खाली सीटें देखने को मिली’. हालांकि, स्टैंडिंग एरिया में माहौल बेहतर था. गोल्ड और सिल्वर स्टैंडिंग एरिया में फैंस काफी परेशान नजर आए.

कॉन्सर्ट में की गई थी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था

हालांकि, कुछ यूजर्स को कॉन्सर्ट में काफी मजा भी आया. एक फैन ने लिखा, ‘सुनो, सच बताऊं तो सिल्वर स्टैंडिंग एरिया में पूरा जोश था, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहां थे’. बता दें, कॉन्सर्ट की सिक्योरिटी के लिए 3,400 से ज्यादा स्टाफ तैनात किए गए थे. इसमें 1,600 प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ और 1,200-1,800 दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल थे. उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कॉन्सर्ट पूरी तरह से सुचारू और फैंस के लिए सुरक्षित रहे. ट्रैविस स्कॉट मुंबई में 19 नवंबर को भी परफॉर्म करेंगे.