/येलो साड़ी, बालों में गजरा, चेहरे पर मुस्कान... विजय के परिवार संग तृषा ने मनाया स्वतंत्रता दिवस; सादगी ने खींचा सबका ध्यान

चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में शनिवार सुबह मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह में उस वक्त सबकी निगाहें टिक गईं, जब एक्ट्रेस तृषा कृष्णन वहां पहुंचीं. इस खास मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय ने राष्ट्रध्वज फहराया. विजय के इस बड़े हिस्टोरिकल इवेंट में तृषा की मौजूदगी ने तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और पर्सनल रिश्तों की चर्चाओं के बीच इस इवेंट में तृषा का आना आज के दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई.
इस इवेंट की ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिनमें तृषा अपनी सादगी से दिल जीतती नजर आ रही हैं. वे इस खास इवेंट में पहली लाइन में खास मेहमानों के साथ बैठी नजर आईं. वीडियो में पहले वे थलापति विजय के माता-पिता एस ए चंद्रशेखर से मिलती हैं और फिर उनके पास ही बैठ जाती हैं. पीली साड़ी, बालों में गजरा और चेहरे पर मुस्कान लिए तृषा वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आती हैं. उनके इस सादगी भरे लुक को काफी पसंद किया जा रहा है.
Chennai : Actor Trisha arrives for Independence Day celebrations. pic.twitter.com/b7it5Sb9MF
— News Arena India (@NewsArenaIndia) August 15, 2026
इस राष्ट्रीय पर्व के लिए तृषा ने बेहद सादा और ट्रेडिशनल लुक चुना था. उन्होंने हल्के गोल्डन कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी. साथ ही उन्होंने बेहद कम एक्सेसरीज कैरी कर रखी थी, जिससे उनका लुक काफी एलिगेंट लग रहा था. उनके इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके बालों में लगे ताजे सफेद गजरे ने खींचा, जिसने उनके पूरे लुक को क्लासिक और खूबसूरत बना दिया. इंटरनेट पर उनके इस लुक की तस्वीरें आते ही तेजी से वायरल होने लगीं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
ये कोई पहला मौका नहीं है जब तृषा, सुपरस्टार विजय के किसी बेहद खास और बड़े मौके पर उनके साथ खड़ी दिखाई दी हों. इससे पहले जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब भी तृषा उस इवेंट में खास मेहमान बनकर पहुंची थीं. उस वक्त भी दोनों की गहरी दोस्ती और नजदीकियों को लेकर तमिल सिनेमा के साथ-साथ राजनीति के गलियारों में भी खूब चर्चाएं हुई थीं. अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर उनका इस तरह साथ नजर आना सुर्खियों में छा गया है.
तमिल सिनेमा के इतिहास में तृषा और विजय की जोड़ी को हमेशा से फैंस को बेशुमार प्यार मिला है. फिल्म ‘घिल्ली’ से लेकर ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाल दिखाया था. साल 2004 से 2008 के दौर में इनकी जोड़ी को देखने के लिए सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ती थी. बड़े पर्दे पर उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री की वजह से ही फैंस के बीच दोनों की गहरी दोस्ती और अफेयर की चर्चा सालों से चली आ रही है.
साल 2008 में आई फिल्म ‘कुरुवी’ के बाद दोनों ने अचानक लंबे समय तक साथ काम करना बंद कर दिया था. इस वजह से सिनेमा जगत में तरह-तरह की बातें बनने लगीं और गॉसिप का बाजार गर्म हो गया. उस दौर में ऐसी खबरें भी आई थीं कि पारिवारिक वजहों से दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बनाई है. हालांकि, तमाम कयासों और गॉसिप्स के बावजूद दोनों ही कलाकारों ने हमेशा इन बातों को खारिज किया. दोनों ने हमेशा यही कहते आए हैं कि वे सिर्फ ‘अच्छे दोस्त’ हैं और उनके बीच कोई लव अफेयर नहीं है.