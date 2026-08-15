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येलो साड़ी, बालों में गजरा, चेहरे पर मुस्कान... विजय के परिवार संग तृषा ने मनाया स्वतंत्रता दिवस; सादगी ने खींचा सबका ध्यान

Trisha-Vijay Independence Day Celebration: चेन्नई में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री विजय के ध्वजारोहण के दौरान तृषा कृष्णन की मौजूदगी ने साथ ही ध्यान खींच लिया. इवेंट में एक्ट्रेस येलो साड़ी, बालों में गजरा और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए अपनी सादगी से सबका दिल जीतती नजर आईं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:04 AM IST
येलो साड़ी, बालों में गजरा, चेहरे पर मुस्कान... विजय के परिवार संग तृषा ने मनाया स्वतंत्रता दिवस; सादगी ने खींचा सबका ध्यान
Image Credit: तृषा ने विजय के परिवार संग मनाया स्वतंत्रता दिवस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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