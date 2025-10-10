42 की उम्र में शादी करने जा रही ये हसीना? चंडीगढ़ के बिजनेसमैन की बनेंगी दुल्हनिया, मम्मी-पापा से मिली मंजूरी

Top Actress Marriage Rumours: हाल ही में एक टॉप एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि वे 42 साल की उम्र में शादी करने जा रही हैं. उनके माता-पिता ने चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन के लिए हां कर दी है. इतना ही नहीं, पहले भी उनकी सगाई हो चुकी है.
Trisha Krishnan Marriage Rumours: हम यहां तमिल और तेलुगु फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की बात कर रहे हैं, जो जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं. Siasat.com की रिपोर्ट के मुताबिक, अब उनके माता-पिता ने उनके लिए एक नया रिश्ता मंजूर कर दिया है. बताया जा रहा है कि उनके होने वाले पति चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन हैं. फिलहाल उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. कहा जा रहा है कि दोनों परिवार एक-दूसरे को सालों से जानते हैं और उनकी शादी की तैयारियां धीरे-धीरे चल रही हैं.
रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि त्रिशा कृष्णन ने हाल ही में अपनी शादी के कयासों पर अपना रुख भी बताया. उन्होंने कहा कि वे शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन सही समय और सही इंसान का इंतजार कर रही हैं. हालांकि, कुछ समय पहले उन्होंने ये भी माना था कि अभी उनकी शादी का सही समय नहीं आया है. फिलहाल त्रिशा कृष्णन के माता-पिता ने उनके शादी के अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. फैंस अब भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि त्रिशा की शादी कब तय होती है.
पहले भी बिजनेसमैन से कर चुकी हैं सगाई
त्रिशा कृष्णन पहले बिजनेसमैन वरुण मणियन के साथ सगाई कर चुकी हैं. दोनों ने 2015 में अंगूठियां बदलकर सगाई की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया. खबरों के मुताबिक, उनके अलग होने की वजह ये बताई गई थी कि त्रिशा शादी के बाद भी एक्टिंग करना चाहती थीं, लेकिन वरुण नहीं चाहते थे कि वे ऐसा करें, जिसके चलते उनके और वरुण के बीच कुछ मतभेद हो गए. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर हमेशा मीडिया में शांतिपूर्ण रवैया ही अपनाया.
त्रिशा कृष्णन का वर्कफ्रंट
वहीं, अगल त्रिशा कृष्णन के वर्कफ्रंट की बात करें तो इंडस्ट्री में उनकी जोड़ी सुपरस्टार से राजनेता बने विजय के साथ काफी पसंद की जाती है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. ‘घिली’ (2004), ‘थिरुपाची’ (2005), ‘आथी’ (2006) और ‘कुरुवी’ (2008) जैसी हिट फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब भाया. लेकिन ‘कुरुवी’ के बाद अचानक दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया. इसके चलते अफवाहें आने लगीं कि ‘घिली’ के दौरान उनके बीच दोस्ती प्यार में बदल गई थी.
त्रिशा कृष्णन की आखिरी फिल्म
खबरों में ये भी कहा गया कि विजय के परिवार ने उनसे दूरी बनाने के लिए कहा था. हालांकि, दोनों ने हमेशा अफवाहों को खारिज किया और कहा कि वे “सिर्फ दोस्त हैं”. 15 साल बाद, त्रिशा और विजय फिर से फिल्म ‘लियो’ (2023) में साथ नजर आए. इस फिल्म में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस को बेहद एक्साइट कर दिया. फैंस के लिए ये एक खास पल था, क्योंकि लंबे समय बाद उनकी जोड़ी को स्क्रीन पर देखना रोमांचक था. बता दें, त्रिशा को आखिरी बार फिल्म ‘ठग लाइफ’ में देखा गया था.
