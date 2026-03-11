31 की उम्र में हुई थी सगाई, फिर भी कुंवारी हैं त्रिशा कृष्णन...11 साल बाद वायरल हो रहीं इंगेजमेंट की तस्वीरें, एक्टर विजय संग जुड़ रहा नाम

Trisha Krishnan Old Engagement Photo Viral: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. एक बार फिर उनका नाम एक्टर और नेता विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. हाल ही में दोनों को 5 मार्च को चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में साथ देखा गया. ये शादी निर्माता कल्पथी एस. सुरेश और मीनाक्षी सुरेश के बेटे की थी. दोनों की साथ में एंट्री ने सोशल मीडिया पर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

दरअसल, इस खबर के सामने आने से पहले अभिनेता और नेत विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने दिसंबर 2025 में तलाक की अर्जी दी थी. हालांकि, ये बात 27 फरवरी को लोगों के सामने आई. इसके बाद से ही विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर खुलकर कुछ नहीं कहा.

11 साल बाद वायरल हुई पुरानी सगाई की तस्वीरें

इसी बीच त्रिशा कृष्णन की पुरानी सगाई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छा गई हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. ये तस्वीरें 11 साल पुरानी हैं. दरअसल, साल 2015 में त्रिशा की सगाई चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मणियन के साथ हुई थी. उस समय वे 31 साल की थी और इस खबर से उनके फैंस भी काफी खुश थे. लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये रिश्ता टूट गया. बाद में सामने आया कि वरुण ने त्रिशा से फिल्मों में काम छोड़ने की शर्त रखी थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया.

ब्रेकअप पर त्रिशा ने ट्वीट से तोड़ी चुप्पी

जब उस समय उनके ब्रेकअप को लेकर कई तरह की खबरें फैलने लगीं, तब त्रिशा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके अपनी बात साफ की थी. उन्होंने लिखा था, ‘मेरे बारे में जो हजारों तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उन्हें यहीं खत्म कर दीजिए. मैं खुश हूं, सिंगल हूं और अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं’. अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वे अब सिंगल हैं और अपनी जिंदगी से खुश हैं. बाद में एक इंटरव्यू में त्रिशा ने सगाई टूटने की असली वजह भी बताई.

फिल्में छोड़ने की शर्त पर तोड़ी सगाई

उन्होंने कहा था, ‘जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे कहा था कि मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूं. लेकिन फिल्मों को छोड़ने के बजाय मैंने अपनी सगाई ही खत्म करना बेहतर समझा’. उन्होंने आगे कहा था कि वे तब ही ब्रेक लेंगी जब वे प्रेग्नेंट होंगी. उनका मानना है कि अगर लीड रोल नहीं मिलेंगे तो वे ऐसे किरदार करेंगी जो उनकी इमेज के मुताबिक हों. वहीं, अगर विजय और त्रिशा की जोड़ी के बारे में बात करें तो दोनों ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया और फैंस की फेवरेट रहीं.

विजय और त्रिशा ने सालों साथ किया काम

दोनों की जोड़ी लंबे समय से कोलीवुड की पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों ने ‘घिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को हमेशा पसंद आई है. करीब 15 साल के लंबे समय बाद दोनों फिर से फिल्म ‘लियो’ (Leo) में साथ नजर आए थे. इसका डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया था, जिसने फैंस का खूब प्यार मिला. अब दोनों अपने उस रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा होती आ रही है.