Advertisement
trendingNow13136565
Hindi Newsबॉलीवुड31 की उम्र में हुई थी सगाई, फिर भी कुंवारी हैं त्रिशा कृष्णन...11 साल बाद वायरल हो रहीं इंगेजमेंट की तस्वीरें, एक्टर विजय संग जुड़ रहा नाम

31 की उम्र में हुई थी सगाई, फिर भी कुंवारी हैं त्रिशा कृष्णन...11 साल बाद वायरल हो रहीं इंगेजमेंट की तस्वीरें, एक्टर विजय संग जुड़ रहा नाम

Trisha Krishnan Engagement Photo: साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है. हाल ही में वे एक्टर विजय के साथ चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में नजर आईं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. इसी बीच त्रिशा की कुछ पुरानी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो 11 साल पुरानी हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trisha Krishnan Old Engagement Photo Viral
Trisha Krishnan Old Engagement Photo Viral

Trisha Krishnan Old Engagement Photo Viral: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. एक बार फिर उनका नाम एक्टर और नेता विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. हाल ही में दोनों को 5 मार्च को चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में साथ देखा गया. ये शादी निर्माता कल्पथी एस. सुरेश और मीनाक्षी सुरेश के बेटे की थी. दोनों की साथ में एंट्री ने सोशल मीडिया पर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

दरअसल, इस खबर के सामने आने से पहले अभिनेता और नेत विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने दिसंबर 2025 में तलाक की अर्जी दी थी. हालांकि, ये बात 27 फरवरी को लोगों के सामने आई. इसके बाद से ही विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर खुलकर कुछ नहीं कहा. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

11 साल बाद वायरल हुई पुरानी सगाई की तस्वीरें

इसी बीच त्रिशा कृष्णन की पुरानी सगाई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छा गई हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. ये तस्वीरें 11 साल पुरानी हैं. दरअसल, साल 2015 में त्रिशा की सगाई चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मणियन के साथ हुई थी. उस समय वे 31 साल की थी और इस खबर से उनके फैंस भी काफी खुश थे. लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये रिश्ता टूट गया. बाद में सामने आया कि वरुण ने त्रिशा से फिल्मों में काम छोड़ने की शर्त रखी थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया.

‘फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ...’ ‘धुरंधर 2’ की रिलीज से पहले ये क्या बोले गए आदित्य धर? तेजी से वायरल हो रहा बयान, बोले- ‘मुझे फर्क नहीं पड़ता...’

ब्रेकअप पर त्रिशा ने ट्वीट से तोड़ी चुप्पी

जब उस समय उनके ब्रेकअप को लेकर कई तरह की खबरें फैलने लगीं, तब त्रिशा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके अपनी बात साफ की थी. उन्होंने लिखा था, ‘मेरे बारे में जो हजारों तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उन्हें यहीं खत्म कर दीजिए. मैं खुश हूं, सिंगल हूं और अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं’. अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वे अब सिंगल हैं और अपनी जिंदगी से खुश हैं. बाद में एक इंटरव्यू में त्रिशा ने सगाई टूटने की असली वजह भी बताई. 

fallback

फिल्में छोड़ने की शर्त पर तोड़ी सगाई

उन्होंने कहा था, ‘जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे कहा था कि मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूं. लेकिन फिल्मों को छोड़ने के बजाय मैंने अपनी सगाई ही खत्म करना बेहतर समझा’. उन्होंने आगे कहा था कि वे तब ही ब्रेक लेंगी जब वे प्रेग्नेंट होंगी. उनका मानना है कि अगर लीड रोल नहीं मिलेंगे तो वे ऐसे किरदार करेंगी जो उनकी इमेज के मुताबिक हों. वहीं, अगर विजय और त्रिशा की जोड़ी के बारे में बात करें तो दोनों ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया और फैंस की फेवरेट रहीं. 

 विजय और त्रिशा ने सालों साथ किया काम 

दोनों की जोड़ी लंबे समय से कोलीवुड की पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों ने ‘घिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को हमेशा पसंद आई है. करीब 15 साल के लंबे समय बाद दोनों फिर से फिल्म ‘लियो’ (Leo) में साथ नजर आए थे. इसका डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया था, जिसने फैंस का खूब प्यार मिला. अब दोनों अपने उस रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा होती आ रही है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Trisha Krishnanthalapathy vijay

Trending news

‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना