तृषा ने स्वतंत्रता दिवस परेड में विजय को किया सलाम, CM के माता-पिता संग बैठीं एक्ट्रेस; वायरल हुआ VIDEO

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में भी खास कार्यक्रम रखा गया. इस समारोह में तमिलनाडु की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी पहुंचीं. कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया.
समारोह से तृषा कृष्णन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में एक्ट्रेस स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनती और मुख्यमंत्री विजय को सलाम करती नजर आ रही हैं. उनके इस अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
एक खास वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें त्रिशा मुख्यमंत्री विजय को सैल्यूट करती नजर आईं. जब वे कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते हुए जीप से गुज़र रहे थे. इस दौरान का वीडियो खूब वायरल हुआ. तृषा इस इवेंट में शामिल खास मेहमानों में से एक थीं और वह विजय के माता-पिता, एसए चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के साथ फ्रंट लाइन में बैठी थीं. एक्टर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के कई वीडियो भी ऑनलाइन सामने आए हैं. उनके साथ उनकी मां, उमा कृष्णन भी मौजूद थीं.
इस दौरान दोनों को एक-दूसरे से बातचीत करते हुए भी देखा गया. इस इवेंट में एक्ट्रेस हरे रंग के ब्लाउज के साथ चमकीली पीली साड़ी पहने हुए नजर आई. एक्ट्रेस ने बालों में गजरा लगाकर अपना ट्रेडिशनल लुक पूरा किया. वह समारोह के दौरान खुशमिजाज़ दिखीं और अपने आस-पास के लोगों से बातचीत करते हुए मुस्कुराती हुई नज़र आईं.
VIDEO Actor Trisha joins Independence Day function in Chennai; sits with Tamil Nadu CM Vijay's parents.
(Full video available on PTI Videos
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इस परेड के बाद तमिलनाडु के सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए भाषण भी दिया. वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हैं और फैंस खूब सारे कमेंट भी कर रहे हैं. वहीं, फैंस तृषा के की खूब तारीफ कर रहे. साथ ही कुछ लोग संगीता के बारे में भी पूछ रहे हैं. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'विजय बहुत अच्छे लग रहे हैं, और तृषा बहुत ज्यादा.' एक यूजर ने कहा- संगीता से तलाक नहीं ले रहे ना. एक यूजर ने लिखा, 'संगीता भाभी नहीं दिख रहीं, वो कहा हैं?'
बता दें कि लंबे समय से एक्ट्रेस तृषा और सीएम विजय के बीच लंबे समय से अफेयर की अफवाहें चल रही हैं. हालांकि, दोनों ने कभी न खबरों की पुष्टि नहीं की है. इस इस खास मौके पर एक्ट्रेस का यूं फैमिली के साथ बैठे रहना ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है, सीएम विजय के लगभग सभी खास मौकों पर एक्ट्रेस मौजूद रही हैं. इससे पहले मई 2026 में विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी तृषा उनके परिवार के साथ बैठी थीं.