Add Zee Business As A Preferred Source
App

'इस उम्र में नौटंकी करना शर्मनाक...', तृषा कृष्णन ने दिया करारा जवाब; CM विजय संग नाम जोड़कर विपक्ष कर रहा विवादित कमेंट

तमिलनाडु की सियासत में एक्ट्रेस तृषा का नाम लेकर CM विजय पर विपक्ष के विवादित कमेंट के बाद मामला गरमा गया. विपक्षी नेताओं की टिप्पणी पर तृषा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि इस उम्र में ऐसी नौटंकी करना शर्मनाक है.

Written BySwati Singh
Published: Aug 11, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:03 PM IST
'इस उम्र में नौटंकी करना शर्मनाक...', तृषा कृष्णन ने दिया करारा जवाब; CM विजय संग नाम जोड़कर विपक्ष कर रहा विवादित कमेंट

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गद्दी न तो विरासत से मिलती है, न तो सियासत से... Mirzapur का दमदार ट्रेलर रिलीज
2
3
4
5