'इस उम्र में नौटंकी करना शर्मनाक...', तृषा कृष्णन ने दिया करारा जवाब; CM विजय संग नाम जोड़कर विपक्ष कर रहा विवादित कमेंट

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और तमिलनाडु सीएम और एक्टर थलापति विजय इन दिनों सुर्खियों में हैं. तमिलनाडु विपक्ष लगातार कई दिनों से सीएम विजय पर सवाल उठाते हुए एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के बारे में कमेंट कर रहा है. बीते दिनों विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर भद्दा कमेंट किया था. वहीं, डीएमके के बाद AIADMK के एक नेता ने भी एक्ट्रेस तृषा पर विवादित बयान देकर तृषा को राजनीति में घसीटा है.
इसके बाद अब एक्ट्रेस ने इशारो-इशारों में चुप्पी तोड़ी है. लंबे समय बाद तृषा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शियर की है, जिसमें एक्ट्रेस ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'इस उम्र में ड्रामा शर्मिंदगी वाली बात है. जाकर थोड़े पैसे कमाओ और शांति ढूंढो.' अब फैंस एक्ट्रेस के इस पोस्ट को उदयनिधि स्टालिन और AIADMK के नेता आरबी उदयकुमारके के विवादित बयान से जोड़कर देख रहे हैं. साथ ही एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने नजर ना लगने वाला इमोजी भी लगाया. उन्होंने लिखा, 'कभी जिस जिंदगी के लिए आपने दुआ की थी, आज उसी जिंदगी को संभालते-संभालते थक जाना भी एक बड़ी खुशकिस्मती है.'
दरअसल, AIADMK के वरिष्ठि नेता और आरबी उदयकुमार ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तृषा पर विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु को इस बात का इंतजार है कि विजय के चहेती तृषा को डिप्टी सीएम बन बनाया जाएगा.'
वहीं, इससे पहले उदयनिधि स्टालिन तंजावुर में पनागल बिल्डिंग के बाहर डीएमके के विरोध प्रदर्शन में कावेरी जल विवाद, प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय और कृषि ऋण माफी की मांगों को लेकर टीवीके सरकार पर निशाना साधा था. साथ ही अपने भाषण के दौरान उदयनिधि ने कावेरी डेल्टा में पानी की बिगड़ती स्थिति का ज़िक्र किया और सवाल उठाया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि सत्ता में होते, तो क्या नदियां सूख गई होतीं? डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर भी एक रैली के दौरान तृषा को लेकर डबल मीनिंग वाली टिप्पणी करने के आरोप लगे थे. बाद में उदयनिधि स्टालिन को पुलिस हिरासत में भी लिया गया. लेकिन फिर वो बेल पर छूट गए. इस मामले पर कई सारी साउथ एक्ट्रेस ने भी सवाल खड़े किए.
बता दें कि सीएम पद की शपथ लेते ही और पत्नी संगीता सोरनलिंगम संग तलाक की खबरों के बीच विजय, तृषा के साथ एक वेडिंग रिसेप्शन में गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लोगों ने दोनों का नाम जोड़ना शुरू कर दिया.
तृषा कृष्णन अपनी अभिनय क्षमता, स्क्रीन प्रजेंस और लंबे समय तक स्टारडम बनाए रखने के कारण दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मों में विजय के साथ स्क्रीन शेयर की है. उन्होंने 1999 में तमिल फिल्म ‘जोडी’ में एक छोटे किरदार से अभिनय की शुरुआत की थी. 2002 में रिलीज ‘मौनम पेसियाधे’ में वह पहली बार मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थीं इसके बाद. इसके बाद उन्होंने ‘सामी’, ‘घिल्ली’, ‘आरु’, ‘उनक्कुम एनक्कुम’, ‘वर्षम’, ‘नुव्वोस्तानांटे नेनोड्डांताना’, ‘अथाडु’, ‘आडावारी मातालाकु अर्धालु वेरुले’ और ‘कृष्णा’ जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की. तृषा कृष्णन ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘खट्टा मीठा’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वह आखिरी बार मणिरत्नम निर्देशित फिल्म ‘ठग लाइफ’ में नजर आई थीं.