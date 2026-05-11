थलापति के CM बनते ही… त्रिशा कृष्णन की ‘करप्पू’ से मचेगा तहलका, थिएटर में सूर्या की होगी ग्रैंड एंट्री

थलापति विजय के सीएम बनते ही त्रिशा ने अपने चाहने वालों को सरप्राइज देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म 'करुप्पु' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. इस फिल्म में वो सुपरस्टार सूर्या के साथ नजर आएंगी. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है और फैंस इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म ‘Karuppu’ को एक हाई-वोल्टेज तमिल एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है, जिसमें दमदार एक्शन, इमोशनल कहानी और बड़े लेवल का सिनेमैटिक अनुभव देखने को मिलेगा.

फिल्म ‘Karuppu’ के पोस्टर और टीजर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. खासतौर पर सूर्या और त्रिशा का नया और इंटेंस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.

त्रिशा का दमदार किरदार

इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सूर्या का अलग अंदाज माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर इस बार एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो पहले उनकी फिल्मों में कम देखने को मिला है. उनके दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीक्वेंस को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म की कहानी कोर्टरूम ड्रामा बेस्ड है, जिसमें त्रिशा ने एक वकील का किरदार निभाया है.

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कब होगी फिल्म रिलीज?

तमिल सिनेमा में त्रिशा कृष्णन और सूर्या दोनों की फैन फॉलोइंग बेहद मजबूत है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन ट्रेंड्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत कर सकती है. खासकर एक्शन और मसाला एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है. ये फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई, जब त्रिशा सीएम विजय की शपथ समारोह में पहुंचीं. त्रिशा और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय के रिश्ते को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच उनका इस समारोह में शामिल होना इन अफवाहों को सच साबित करता देता है.