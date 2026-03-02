‘वे इसके हकदार हैं...’ संगीता से तलाक के बीच वायरल हो रहा त्रिशा का बयान, जब थलपति विजय को लेकर कही थी ये बात

Thalapathy Vijay Divorce: थलपति विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने एक्टर पर ‘एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर’ का आरोप लगाया गया है. हालांकि, अर्जी में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. खासकर विजय और त्रिशा का नाम साथ में जोड़ा जा रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस का पुराना बयान वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Thalapathy Vijay Divorce: पिछले शुक्रवार कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि थलपति विजय की पत्नी संगीता सॉर्नालिंगम ने तलाक के लिए अर्जी दी है. उनका कहना है कि विजय किसी एक्ट्रेस के साथ ‘एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर’ में हैं. हालांकि, अर्जी में किसी का नाम नहीं लिया गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात ने कयासों को जन्म दे दिया. कुछ ही घंटों में लोग इसे विजय और त्रिशा कृष्णन के लंबे समय से चल रहे रिश्ते से जोड़ने लगे.
ये कयास इसलिए तेजी से फैल रहे हैं, क्योंकि विजय और त्रिशा ने फिल्मों में लंबे समय तक साथ काम किया है. बीते साल दुबई में ऑर्गेनाइज SIIMA अवार्ड्स में जब त्रिशा ने इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे किए तब उन्होंने विजय के लिए अपनी स्पीच में कहा था, ‘मैं उन्हें उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूं. जो भी वे सपना देखें, वह पूरा हो क्योंकि वे इसके हकदार हैं’. उनकी ये स्पीच अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
विजय और त्रिशा ने एक साथ की कई फिल्में
विजय और त्रिशा तमिल सिनेमा के सबसे पॉपुलर ऑन-स्क्रीन जोड़ों में से एक रहे हैं. उन्होंने ‘घिली’ (2004), ‘थिरुपाची’ (2005), ‘आथी’ (2006) और ‘कुरुवी’ (2008) जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया. इन फिल्मों ने उनकी केमिस्ट्री को और भी मजबूत किया और फैंस के बीच उनकी जोड़ी को खास बना दिया. लेकिन ‘कुरुवी’ के बाद दोनों लंबे समय तक एक साथ स्क्रीन पर नहीं आए. इंडस्ट्री में तब अफवाहें थीं कि ‘घिली’ की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं.
17 एपिसोड वाली सबसे बेस्ट सीरीज, जिसने तोड़े OTT व्यूज के रिकॉर्ड, 2 साल से बनी लोगों की पहली पसंद, IDMb रेटिंग भी है 8.3
15 साल बाद दोबारा दिखे साथ
कहा गया कि विजय के परिवार ने उनसे त्रिशा से दूरी बनाने के लिए कहा था. दोनों ने हमेशा इस तरह की अफवाहों को खारिज किया और कहा कि वे सिर्फ ‘दोस्त’ हैं. इसके बावजूद फैंस के बीच उनकी जोड़ी और अफवाहें चर्चा में बनी रही. करीब 15 साल बाद दोनों एक बार फिर ‘लिओ’ (2023) में साथ नजर आए और फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दी. लोगों ने उनके पुराने अफेयर्स और कयासों को लेकर कई बातें शेयर करनी शुरू कर दीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया.
27 साल पहले की थी विजय-संगीता नी शादी
विजय की शादी संगीता सॉर्नालिंगम से 1999 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा. स्टार होने के बावजूद विजय ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक से दूर रखा है. अभी तक विजय और त्रिशा दोनों ने इस नई अफवाह या कयासों पर कोई बयान नहीं दिया है. फैंस अब भी उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस मामले में क्या होता और क्या नया राज खुलता है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.