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Hindi NewsबॉलीवुडTN चुनाव 2026 के नतीजों से पहले, तृषा कृष्णन रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचीं तिरुपति? इंस्टा पर शेयर की स्टोरी

TN चुनाव 2026 के नतीजों से पहले, तृषा कृष्णन रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचीं तिरुपति? इंस्टा पर शेयर की स्टोरी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या गाना नहीं, उनकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 04, 2026, 07:23 AM IST
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TN चुनाव 2026 के नतीजों से पहले, तृषा कृष्णन रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचीं तिरुपति? इंस्टा पर शेयर की स्टोरी

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन तब से सुर्खियों में हैं, जब से उनका नाम तमिल सुपरस्टार और TVK प्रमुख थलपति विजय से जोड़ा गया है. विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्ट्री कजगम के टिकट पर लड़ा था. वोटिंग 23 अप्रैल, 2026 को हुई थी, जिसके बाद अब सभी तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो आज 4 मई को अनाउंस होने वाले हैं. विजय के फैंस चाहते हैं कि वो चुनाव जीतें. वहीं दूसरी ओर, परिणाम आने से पहले एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने तिरुपति की यात्रा करके, फिर से एक्टर के साथ अपने रिश्ते को लेकर साइन दे दिया है.  

खबरों और एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम स्टोरी के मुताबिक, तृषा कृष्णन हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने विशेष पूजा-अर्चना की. इस विजिट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये दौरा तमिलनाडु के आगामी चुनाव नतीजों से ठीक पहले हुआ है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी
तृषा कृष्णन ने कल देर रात अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी कार में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में सड़क पर एक साइन बोर्ड दिख रहा है जिस पर 'तिरुपति' लिखा हुआ है. ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति के तिरुमाला मंदिर जा रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे तुरंत ही विजय के चुनावी नतीजों से जोड़ लिया. माना जा रहा है कि ये विजिट उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और साउथ सुपरस्टार से नेता बने विजय के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हो सकती है.

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जानबूझकर शेयर की साइनबोर्ड की फोटो 
आपको बता दें कि तिरुमाला मंदिर भारत के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक है. देश भर से कई हस्तियां और आम लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो में जानबूझकर तिरुपति लिखा हुआ बोर्ड दिखाया है. इससे साइन मिलता है कि वो तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजों से पहले तिरुमाला जा रही हैं. हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

चुनाव में बिजी विजय
बात करें विजय की तो, इन दिनों तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं और 2026 के चुनावों को लेकर चर्चाओं में हैं. ऐसे में एक्ट्रेस का तिरुपति जाना और उसी समय इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करना, कई सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि, इन खबरों की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है और दोनों सितारों की ओर से इस पर कोई बयान भी सामने नहीं आया है.

तृषा कृष्णन और विजय कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया है, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच रिश्ते की अफवाहें भी सामने आती रहती हैं. हालांकि, दोनों ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चुप्पी बनाए रखी है.

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